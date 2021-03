Mathieu van der Poel vloert Wout van Aert na oplopende sprint in Tirreno-Adriatico: “Ik wilde iets rechtzetten”

WielrennenMathieu van der Poel heeft z'n revanche beet. De Nederlandse kampioen rekende in de derde etappe van Tirreno-Adriatico af met Wout van Aert en Davide Ballerini. Aan de finish schreeuwde Van der Poel zijn frustraties eruit.

Delen per e-mail

De renners kregen vandaag in Tirreno-Adriatico de langste etappe voor de wielen geschoven. De finish lag na een tocht van 219 kilometer op de top van een helling van 2.500 meter. Nét te zwaar voor de rassprinters, en dus een nieuwe kans voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert.

Niki Terpstra, Guillaume Boivin, Davide Bais, Tobias Ludvigsson en Mark Padun snelden meteen na het startsein weg uit het peloton. Het vijftal kreeg een voorsprong van meer dan negen minuten cadeau, tot Van der Poel op honderd kilometer van de streep (even) stevig doortrok. Ook Julian Alaphilippe mengde zich in de strijd.

Volledig scherm © Photo News

Het brandje werd snel geblust, maar Caleb Ewan raakte wel achterop. Niet veel later stapte de Australische sprinter van Lotto-Soudal met maag- en darmklachten uit de wedstrijd. Geen goede signalen met het oog op Milaan-Sanremo van volgende week zaterdag.

37 jaar na papa Adrie

Van drie naar zes minuten. Door een plaspauze in het peloton kregen de vijf avonturiers plots weer heel wat speelruimte. Alpecin-Fenix, Jumbo-Visma en Deceuninck-Quick.Step, de ploegen van de ‘Grote Drie’, moesten vol aan de bak om Tersptra en co tijdig in te rekenen.

De laatste overblijvers van de vroege vlucht werden slechts op twee kilometer van de streep opgepeuzeld. Vervolgens liet Alaphilippe in de absolute slotfase een gaatje vallen, waardoor Zdenek Stybar op weg leek naar de zege. Maar Van Aert dichtte de bres met Van der Poel in het wiel, waarna de Nederlandse kampioen het eenvoudig (en met een oerkreet) afmaakte. Revanche voor de tweede plek van gisteren. Leuk extraatje: dag op dag 37 jaar geleden won papa Adrie van der Poel zijn eerste (en enige) etappe in Tirreno-Adriatico.

Volledig scherm © AP

Er was ook goed nieuws voor Van Aert. Egan Bernal en Geraint Thomas, twee rivalen voor de eindzege, verloren vandaag respectievelijk achttien en negentien seconden. Het duo van Ineos Grenadries volgt in het klassement al op bijna veertig tellen van de Belg.

Van der Poel: “Hoop deze vorm aan te houden tot Belgische klassiekers”

“Ik was gefrustreerd en boos na mijn fout gisteren en wilde vandaag iets rechtzetten”, vertelde Van der Poel in het flashinterview bij Eurosport. “Mijn ploeg deed geweldig werk met het dichten van de kloof op de vluchters. Ik ben dus blij dat ik het kon afmaken. Het was goed dat Van Aert meteen reageerde toen Stybar ging en Alaphilippe de benen stilhield. Ik nam de juiste beslissing om Wout te volgen. Nadien werd het een stevige en zware sprint. Ik hoop dat ik deze vorm kan aanhouden tot de Belgische klassiekers.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Speel mee met de Gouden Klassiekers Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Jouw kennis testen over de Gouden Klassiekers? Doe hieronder mee aan de quiz.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.