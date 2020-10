Mathieu van der Poel vastberaden om die ene grote koers die nog rest te winnen: “Dit is mijn hoogtepunt van het seizoen”

Ronde van VlaanderenDe Ronde van Vlaanderen is zondag het ultieme eindpunt van het klassieke wielerseizoen. Dat beseft ook Mathieu van der Poel (25): “Het is het enige waar ik nu mee bezig ben, maar ik ben altijd gefocust op mijn grote doelen. Dat is nu niet anders.” Van der Poel is na de sterke prestaties van de afgelopen weken overtuigd van zijn eigen kunnen: “Als ik goed ben, hoef ik in de sprint niemand te vrezen”.

Mathieu van der Poel staat zondag voor de tweede keer aan de start van de Ronde van Vlaanderen. Vorig jaar werd hij vierde na een indrukwekkende inhaalrace. Vlak voor de tweede beklimming van de Oude Kwaremont was hij ten val gekomen. Hij kwam nog terug vooraan in de koers, maar winnen zat er niet meer in. “Daar heb ik wel uit geleerd”, aldus Van der Poel. “Ik kan beter als 30ste beginnen aan de Kwaremont dan op de grond te liggen. Dat was de nervositeit van een eerste editie, dat zal mij nu niet overkomen.”

Quote Ik heb daar niet van wakker gelegen. Van der Poel over het akkefietje met Van Aert in Gent-Wevelgem

Van der Poel is ook nu in vorm. Dat toonde hij de laatste weken met onder meer een ritoverwinning in de Tirreno-Adriatico, de eindzege - na een fenomenale solo - in de BinckBank Tour en sterke prestaties in de Brabantse Pijl en Gent-Wevelgem. “Gent-Wevelgem was voor mij nochtans iets minder qua gevoel, maar ik was wel mee op de cruciale stukken, dus daar was ik wel tevreden over. Ik heb er nu een bijzonder rustige week opzitten”, aldus Van der Poel.

Volledig scherm Van der Poel vorige zondag in Gent-Wevelgem. © Photo News

Hoogtepunt

“Voor mij is dit het hoogtepunt van het seizoen”, gaat Van der Poel verder. “Dat dit de laatste kans is, maakt het voor mij niet anders. Ik ben altijd gefocust op mijn grote doelen. Dat is nu ook zo. Het is wel jammer dat de wedstrijd iets minder lang is. Ik heb altijd wel het gevoel dat het op het einde van zo’n zware wedstrijd gaat om wie de sterkste is. Iedereen zit dan kapot. Dat is een heel speciaal gevoel en dat is wel iets waar ik goed in ben.”

Hoe gaat Van der Poel proberen te winnen zondag? “Het liefst zou ik alleen naar de meet rijden als dat kan, maar dan moet je echt super zijn.” Na de Paterberg is het nog dertien kilometer naar de streep. “Dan ligt het eraan hoe de benen zijn en wat er in de achtergrond gebeurt. Bettiol deed het vorig jaar van nog verder. Als je solo weg bent is het iets minder stressvol dan met een groepje. Maar als ik goed ben moet ik niemand vrezen. Zeker na zo’n lastige koers.”

Maar hoe dan ook, Van der Poel houdt één iemand extra in het oog. “Wout van Aert is mijn belangrijkste concurrent, maar er zijn ook veel andere renners in vorm. Alaphilippe (die voor het eerst start in de Ronde, red.) gaf mij de voorbije weken uiteraard ook een goede indruk. Mijn helpers? Het geeft zeker vertrouwen dat ze goed zijn. Jonas (Rickaert, red.) is een zeer belangrijke schakel en Vermeersch is iemand die heel goed kan anticiperen. Dat is belangrijk voor mij.”

Het akkefietje van vorige zondag na Gent-Wevelgem ten slotte? “Ik heb daar niet van wakker gelegen. Dat komt dan boven in interviews en op sociale media, maar voor mij was dat zondagavond al afgesloten.”

Lees ook

Volledig scherm Van Aert en Van der Poel op de Kemmelberg afgelopen zondag. © Photo News