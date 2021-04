Mathieu van der Poel trekt met twijfels naar de Ronde: “Ik ben niet meer zo super”

Mathieu van der Poel heerste vorige maand in Italiaanse koersen als de Tirreno-Adriatico en de Strade Bianche, maar de voorbije weken is het net een tikkeltje minder, zo geeft hij zelf ook aan. “Mijn basis was niet superbreed. Ik ben vrij snel na het WK veldrijden aan mijn wegseizoen begonnen”, legt de kopman van Alpecin-Fenix uit. “Ik wist dat ik een goede vorm te pakken had en dat ik dat kon rekken tot Roubaix. De Italiaanse koersen waren echter vrij hard. Als je dan een paar keer diep moet gaan als je basis niet super is, dan moet je conditioneel een beetje inboeten. Al wil dat niet per se iets betekenen voor de Ronde.”

In de Tirreno en Strade ging Van der Poel tot het gaatje. “Of ik in de Tirreno te diep ben gegaan? Misschien wel, maar ik heb gewonnen. Ik heb daar geen spijt van. Het heeft wel krachten gekost. Na dat Italiaans blok heb ik mijn superbenen nog niet teruggevonden op Vlaamse bodem. Wie weet heb ik ze zondag wel weer. Uiteraard wil ik in de Ronde een rol van betekenis spelen in de finale. Anders gaan we moeten nadenken over hoe we het in het vervolg beter moeten aanpakken. Ik ben al tevreden over het begin van mijn seizoen, met winst in de Strade. Of Wout het slimmer heeft aangepakt richting de Ronde? Misschien, dat zal moeten blijken. Iedereen doet zijn eigen ding, hé. Maar ik moet toegeven dat het niet meer zo super gaat als in begin van het seizoen in Italië.”