Mathieu van der Poel rekent met sterke Tiesj Benoot en Victor Campenaerts af in Dwars door Vlaanderen

WielrennenMathieu van der Poel heeft z’n tweede Dwars door Vlaanderen gewonnen. De Nederlander was de beste na een spektakelrijke koers. Dat belooft voor komende zondag in de Ronde. Tiesj Benoot werd tweede, Tom Pidcock derde voor een sterke Victor Campenaerts.

De allerlaatste repetitie voor de Ronde van Vlaanderen, heet het de voorbije jaren. Al is Dwars door Vlaanderen allang geen koersje meer die er als training wordt bijgenomen. Als Tourwinnaar Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel hun messen slijpen, dan weet iedereen dat het menens is.

Door een paar vernieuwingen in het parcours was het voor iedereen een ontdekkingstocht tussen Roeselare en Waregem. Het resultaat was een nerveuze koers met veel valpartijen en gehakketak. De vijf in de vlucht van de dag waren de slimsten van de hoop en zaten een halve dag op hun gemak.

In het peloton was dat een andere zaak. Alpecin-Fenix hitste de boel op in dienst van Mathieu van der Poel. De Nederlander deelde zelf een eerste prikje uit op 90 kilometer van de meet, maar dat bleek iets te vroeg. Een dik halfuur later was het op Berg Ten Houte wel prijs na een putsch van Ineos-Grenadiers.

Van der Poel, Benoot, Campenaerts, Pidcock, Turner en Küng scheurden zich los. Pogacar was net daarvoor opgehouden bij een val en moest terrein goed maken. De Tourwinnaar probeerde een verloren zaak op de Kanarieberg recht te zetten, maar zijn onderneming eindigde op een zogenaamde chasse patate.

De winnaar zat vooraan, maar Pogacar bleef wel koersen. Op de kasseistroken maakte hij indruk - veelbelovend voor zondag -, maar in de buurt van de kopgroep kwam de Sloveen nooit meer. De bergjes vlogen er ondertussen als gebakken broodjes af. Het was wachten op een volgende move van Van der Poel.

Die versnelling kwam er eerder bescheiden op Nokereberg. Afscheiding kwam er niet, maar wel toen Victor Campenaerts het in het slot tot tweemaal toe op een dalende strook probeerde met een groter verzet. De werelduurrecordhouder had in de winter al zijn zinnen op deze koers gezet.

Het leek even te gaan lukken, want niemand was bij machte om snel op het wiel te springen. Een ultieme inspanning van het duo Benoot-Pidcock nekte Campenaerts. Van der Poel bracht daarna de rest terug. In de straten van Waregem ontspon zich vervolgens een thriller.

Benoot had met een counter op een uitval van Pidcock het goeie moment te pakken. Een reactie kwam er niet, behalve van Van der Poel. De Nederlander slingerde zich naar het achterwiel van onze landgenoot. In een sprint met twee maakte hij het in de schaduw van het Regenboogstadion galant af.

