Mathieu van der Poel overschouwt 2020 en praat over rivaliteit met Wout van Aert: “Er moet gezonde haat zijn”



WielrennenOok in het wielerjaar van 2020 was Mathieu van der Poel een van de hoofdrolspelers. Onze collega’s van het Algemeen Dagblad blikten met hem terug. Over zijn zwakke periode na de coronabreak - “Ik had strenger aangepakt moeten worden” -, over die adembenemende sprint in de Ronde van Vlaanderen en over de rivaliteit met dat andere wonder: Wout van Aert. “Ik heb dat nodig, iemand die me tot het uiterste drijft.”