Mathieu van der Poel opnieuw oppermachtig in Zwitserland: “Morgen een derde? Niets is onmogelijk”

Opnieuw een glooiend parcours op dag drie in de Ronde van Zwitserland. Mathieu van der Poel had na zijn ritzege gisteren z’n doel al bereikt, maar vond een traject om een bisnummer op te voeren. Het werd nooit écht steil, de 2.500 hoogtemeters waren niet onoverkomelijk.

De vroege vlucht werd meteen gevormd. Claudio Imhof zat ook gisteren in de ontsnapping en kreeg Rémy Rochas en Benjamin King mee. Wat later sloot met Mathias Frank een tweede Zwitser aan. Het peloton maakte zich geen zorgen, de kloof ging richting zeven minuten, maar het rekenwerk van het peloton was correct.

Alaphilippe en Cortina

Net na de Rütsch, op 26 kilometer van de streep en de zwaarste beklimming van de dag, werd met Rochas de laatste vluchter opgeslorpt. Mede door toedoen van eerst Van der Poel en nadien een gretige Alaphilippe, die plots een handvol seconden voorsprong had. Een solo zat er echter niet in, INEOS dichtte het gat met de wereldkampioen.

Op negen kilometer van de finish ging Iván García Cortina voor succes. De Spanjaard maakte meters, maar tegen de rotvaart van Alpecin-Fenix (voor Van der Poel) en BikeExchange (voor Matthews) was weinig te beginnen. Cortina werd ingerekend op 500 meter van de streep. ‘MVDP’ ging vervolgens van vroeg aan en knalde iedereen oppermachtig uit het wiel. Laporte werd tweede, Alaphilippe derde. Van der Poel is ook de nieuwe leider.

Van der Poel: “Derde morgen? Niets is onmogelijk”

Waar ik al die energie vandaag haal? Goede vraag”, repliceerde de Nederlander in het flashinterview. “’Ik had een goede dag. Ik wilde de koers hard maken, net als gisteren op de laatste klim, maar er waren nog dertig tot veertig renners mee.”

Het aanvalletje met negen regens zette zich dus niet door, maar geen gesakker bij VDP. Met z’n sprint had hij nog een troef achter de hand. “Ik had bij de eerste passage aan de finish gezien dat de finish me wel lag. Lichtjes omhoog en dus besloten we de kaart van mijn sprint te trekken. Mijn ploegmaten deden ongelooflijk werk nog in die achtervolging en ik weet het af te maken.”