Mathieu van der Poel na zijn demonstratie in de Strade Bianche: “De vijf Monumenten? Daar geloof ik niet in”

Wielrennen Wie rijdt waar? De protagonis­ten in Pa­rijs-Ni­ce en Tirreno–Adriatico uitgelicht

18:10 Zondag gaat Parijs-Nice van start. Eén week lang strijdt het peloton om de felbegeerde gele trui in de Koers naar de Zon. Ook in Italië staat vanaf woensdag een rondje van een week op het menu met Tirreno-Adriatico. Welke renners maken van de gelegenheid gebruik om top te zijn in de Vlaamse voorjaarsklassiekers en welke coureurs zorgen in de Gouden Klassiekers voor punten door het eindklassement naar zich toe trekken?