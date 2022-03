Mathieu van der Poel moet samen met vriendin Roxanne bekomen na de streep: “Voelde me niet de sterkste vandaag”

Net als bij z'n eerste zege in Dwars door Vlaanderen brak Mathieu van der Poel de koers al van ver open. Een eerste offensief met meerdere renners van Alpecin-Fenix op meer dan 90 kilometer van de streep, een tweede keer voorgoed op Berg Ten Houte op zo'n 70 kilometer van het einde. “Misschien zijn we er met de ploeg wel iets té vroeg aan begonnen, want we geraakten al snel redelijk wat renners kwijt.”

In de finale moest ‘MVDP' afrekenen met een elitegroepje. “Daarin maakten vooral Pidcock, Benoot en Campenaerts indruk - ik voelde me zeker niet de sterkste vandaag”, deed Van der Poel z'n verhaal. “Dat Campenaerts met een extra groot verzet reed? Daar schrok ik niet van. Ik heb een aantal weken met hem in Spanje vertoefd en daar deed hij het ook al. Ik moest wel vrij diep gaan om hem en Benoot terug te pakken, maar ik ben blij dat ik het gedaan heb.” Iets later reed Van der Poel samen met Benoot naar de streep in Waregem, om de Belg van Jumbo-Visma vervolgens te vloeren in de sprint. “Het was niet mijn plan om van zo ver aan te zetten, maar ik had een gaatje na de laatste bocht. Mijn benen liepen vol, maar uiteindelijk had ik goed getimed.”