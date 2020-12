Mathieu van der Poel maakt zaterdag zijn rentree in het veldrijden: “Als het aan mij lag, had ik nog wat langer gewacht”

Veldrijden Iserbyt wint in z’n achtertuin, Van Aert meteen op het podium bij rentree in het veld: “Ik had hier op voorhand voor getekend”

28 november Eli Iserbyt heeft de tweede editie van de Urban Cross in Kortrijk gewonnen. De Europese kampioen haalde het in eigen streek voor Lars van der Haar. Wout van Aert werd bij z’n rentree in het veld meteen derde. Michael Vanthourenhout leek op weg naar de zege, maar hij reed lek toen hij een riante voorsprong had.