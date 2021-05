Mathieu van der Poel maakt indruk in mountainbike: hij vliegt in shorttrack naar winst en pole zondag

MountainbikeEn of Mathieu van der Poel klaar is voor zijn rentree in het mountainbike. In de shorttrack, een korte wedstrijd waar de startposities voor de wereldbekerwedstrijd van zondag worden bepaald, knalde de Nederlander in de laatste ronde iedereen uit het wiel. MVDP kan zondag als eerste uit de startblokken in het Duitse Albstadt.

Vlak voor het ingaan van de laatste van zeven rondes zette Van der Poel even een indrukwekkende jump waarmee hij van de vierde plaats naar de leiding sprong. Een positie die hij niet meer uit handen gaf. Met veel machtsvertoon breidde hij zijn voorsprong nog wat uit. Onder andere zijn grote concurrent Nino Schurter moest passen en kwam als derde binnen.

Zondag wordt de cross-country gereden. Die is belangrijk voor een goede startpositie in Tokio, waar Van der Poel resoluut voor olympisch goud gaat. Van der Poel kan ook maar beter meteen top zijn, want naast Albstadt staat alleen de MTB-wedstrijd in het Tsjechische Nove Mesto nog op zijn programma.

Nieuw reglement

Van der Poel koerste al ruim anderhalf jaar niet meer in competitie op de mountainbike, en had daardoor geen enkel punt meer in de internationale ranglijsten. Dankzij een nieuw reglement, dat er kwam naar aanleiding van de vele corona-annulaties, mocht hij toch van start gaan in de shorttrack op vanavond, voorbehouden voor de top veertig in de ranglijst. Belangrijk, want de explosieve wedstrijd over 20 minuten bepaalde de eerste startrijen van de meer belangrijke crosscountrywedstrijd op zondag.

Vanop de tweede startrij gooide Van der Poel al in de tweede en derde van zeven rondes twee bommetjes. Na die dubbele test trok hij zich terug in de buik van de kopgroep, waar hij in de slotronde weer uit ontsnapte. Met een snedige versnelling reed hij iedereen uit het wiel en won hij voor de Fransman Victor Koretzky en Europees kampioen Nino Schurter, de grote uitdager van Van der Poel. Belgisch kampioen Jens Schuermans werd achttiende, Tom Pidcock was in tegenstelling tot Mathieu van der Poel niet startgerechtigd in de shorttrack.

Bij de vrouwen won de Franse wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot in de sprint voor de Zwitserse Linda Indergand, die de wedstrijd kleurde met een aanval, en de Britse Annie Last. Belgisch kampioene Githa Michiels werd 39e.