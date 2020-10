Mathieu van der Poel loopt lichte hersenschudding op na val in gracht

WielrennenEen lichte hersenschudding. Dat is het verdict van de val van Mathieu van der Poel in de finale van de Driedaagse Brugge-De Panne. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen dook op vijftien kilometer van de finish in de gracht. Een bezoek aan het ziekenhuis was niet nodig, de Nederlander stelt het goed. Morgen volgt een nieuwe check-up door de teamdokters.

Op 15 kilometer van de streep in de Driedaagse Brugge-De Panne lag Mathieu van der Poel plots in de gracht. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen probeerde langs links - tegen de graskant - op te schuiven in de kopgroep. Een renner liet zich op dat moment uitzakken, waardoor ze elkaars wiel aantikten. Van der Poel kon een val niet vermijden en dook naar beneden. De snelheid lag op dat moment zeer hoog.

‘MVDP’ bleef enkele minuten liggen en werd overeind geholpen door onder andere ploegleider Christoph Roodhooft. Een ziekenwagen passeerde, maar daar paste Van der Poel voor. Hij stapte op eigen houtje in de volgwagen van Alpecin-Fenix. Nadien klaagde hij wel over hoofdpijn en misselijkheid. Even leek een bezoek aan het ziekenhuis nodig, maar later op de avond werd die piste verlaten. De teamdokters stelden uiteindelijk een lichte hersenschudding vast. De Nederlander stelt het goed, zo laat zijn team weten. Morgen volgt een nieuwe check-up.

Volledig scherm © Photo News

“Ik vernam van de soigneur dat Mathieu gevallen is”, zei ploegmaat Tim Merlier in bovenstaande video. “Ik was niet op de hoogte, nee. Normaal zouden we ook voor Jonas (Rickaert, red.) rijden. Hij voelde zich sterk en zou het proberen met een aanval. Als dat niet zou lukken, dan gingen we voor mij of Mathieu rijden.”

Ook winnaar Yves Lampaert liet zijn licht schijnen over de fase. “Vanlerberghe ging naar de kant en wilde inschuiven, waarop ik een tik van een wiel hoorde. Ik wist niet wie het was, dus kijk ik achter mij en zag ik Mathieu in de beek... Dat gebeurt in waaiers. ‘t Is iedereen voor zich maar ik hoop dat alles goed is met hem.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Volledig scherm © Photo News