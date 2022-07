Mathieu van der Poel komt terug op teleurstellende Tour: “Mijn lichaam was op”

WielrennenMathieu van der Poel deed maandag voor het eerst sinds zijn opgave in de Ronde van Frankrijk nog eens mee aan een koers. De Nederlander won in eigen land het na-Tourcriterium van Boxmeer. In tegenstelling tot de Tour met frisse benen. “Ik heb heel lang de fiets niet aangeraakt.”

Van der Poel stapte af in de elfde etappe van de Tour de France, een zware bergrit naar Serre Chevalier. Vroeg in de Ronde van Frankrijk klaagde hij al over een gebrek aan vorm.

“Het was een kuttour”, sprak Van der Poel voor de start van het criterium in Boxmeer. “Ik had vanaf het begin moeite om het peloton te volgen. Ik had lange tijd wel gehoopt in Parijs te geraken, maar zelfs dat was te veel. Dat ik moest opgeven, is ook niet van mijn gewoonte. Alleen kon ik niets anders. Mijn lichaam was op.”

Van der Poel, die vorig jaar kampte met ernstige rugklachten, stelde maandagavond aardig fris aan de start te staan in Boxmeer. “Ik heb heel lang de fiets niet aangeraakt. Mijn eerste keer was, om precies te zijn, eergisteren (zaterdag, red.) pas. Ik heb vooral in de zon gelegen”, vertelt de renner van Alpecin-Deceuninck. “Of ik wel de Tour de France heb gevolgd thuis? In grote lijnen wel. Maar het is niet dat ik de hele dag voor de tv heb gelegen.”

