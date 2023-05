Mathieu van der Poel is op hoogtestage de kuif (even) kwijt: “Hopelijk is er nu geen fotoshoot gepland”

Van zijn kuif is even geen sprake meer bij Van der Poel. Maar wanneer de Tour de France straks start op zaterdag 1 juli, zal die grotendeels al wel terug zijn vermoeden we. De Tourselectie van Alpecin vertoeft momenteel op hoogtestage in het skioord La Plagne. Van der Poel koos er in de aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor om de Ronde van Zwitserland - mogelijk wel met Remco Evenepoel - links te laten liggen. Hij zal wel in België te zien zijn. De Nederlander werkt zowel Dwars door het Hageland (10 juni) als de Baloise Belgium Tour (14-18 juni), met ook Jasper Philipsen, af.