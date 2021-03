Mathieu van der Poel is klaar om zijn rekening te vereffenen in de Italiaanse koersen: “Conditioneel ben ik véél beter dan in augustus 2020"

Daar stond hij dan. Zijn afgebroken rechterstuurbeugel bengelde er wat lullig bij. De enige reden was het waarom Van der Poel in Dour niet aan winnen toekwam. “Ik voelde me nog heel goed in de finale. Maar op een lange kasseistrook brak die beugel plots af. Ik kon geen kracht meer zetten. Dat meldde ik meteen via de ‘radio’. En voegde eraan toe dat ik de boel lam zou leggen en volle bak voor Tim Merlier zou rijden. In normale omstandigheden had ik misschien zelf wel mijn sprint gereden. Nu was het totaal geen optie meer.”