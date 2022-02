Mathieu van der Poel is in Spanje en begint maandag (indien alles goed verloopt) te trainen

WielrennenZien we Mathieu van der Poel dan toch nog aan het werk in dit voorjaar? De hoop groeit. De Nederlander van Alpecin-Fenix is momenteel in Spanje, waar hij - indien alles goed loopt – vanaf maandag weer voluit zal trainen.

Mathieu van der Poel heeft een nieuwe stap gezet in de revalidatie na zijn rugblessure, die hem eind december tot een verplichte rustpauze dwong. De Nederlander vloog woensdag naar het Spaanse Denia om er donderdag meteen drie uur en vijftien minuten (98,4 kilometer) te fietsen. De locatie Denia is niet toevallig. Normaal trekt Alpecin-Fenix in Spanje steeds naar het tweehonderd kilometer meer noordelijk gelegen Benicassim. In Denia - 83 meter boven de zeespiegel - staat er echter een nieuw hotel, waar renners in speciale zuurstofarme

Volledig scherm Het ritje van Van der Poel in Spanje. © Strava

kamers een hoogtestage tot 4.500 meter boven zeeniveau kunnen imiteren. Naast Victor Campenaerts, Brent Van Moer en Florian Vermeersch van Lotto-Soudal, heeft ook Alpecin-Fenix er in februari enkele hoogtekamers geboekt. Onder meer sprinters Tim Merlier en Jasper Philipsen maken er gebruik van.

Hoogteprikkel

Ook Van der Poel zit nu in hetzelfde hotel, maar doet nog niet mee aan de hoogteprikkel. Hij is er in de eerste plaats om te testen of zijn rug pijnvrij blijft. Na een rustpauze van een maand waagde Van der Poel zich sinds 2 februari aan fietsritjes tot maximaal honderd kilometer. Maandag ging hij nog 95 kilometer langs de Schelde fietsen met vader Adrie. Nu zet hij die revalidatie verder onder de Spaanse zon. Bij Alpecin-Fenix willen ze echter nog niet spreken van trainen in functie van het voorjaar. “Mathieu fietst gewoon wat rond in het kader van zijn revalidatie. Voor een profrenner vallen zo’n korte ritjes onder de noemer rondfietsen. Het is geen hervatting van de training”, zegt sportief manager Christoph Roodhooft.

Geen Strade Bianche

Als zijn rug ook de komende dagen stand houdt en hij geen hinder voelt op de fiets, zou Van der Poel volgens onze informatie vanaf maandag ‘echt’ beginnen trainen. Eenmaal hij pijnvrij trainingsblokken kan afwerken, wordt het uitstippelen van een wedstrijdprogramma de volgende stap, al verwachten we daarin geen doorbraak voor maart. Zijn titel verdedigen op de voor de rug belastende grindwegen van Strade Bianche, is vooralsnog een brug te ver, maar het is niet uitgesloten dat hij eind maart of in april kan starten in de andere voorjaarsklassiekers zoals de Ronde van Vlaanderen.

Volledig scherm Van der Poel. © BELGA