Mathieu van der Poel gooit handdoek, maar vader Adrie doet interessante vaststelling: “Hij is niet volledig stuk”

Tour de France Ook het zoontje van Cavendish is dol op Van Aert: “Zijn favoriete renner? Mij noemt hij alvast nooit”

Mark Cavendish werd door Quick-Step Alpha Vinyl niet geselecteerd voor de Tour. ‘The Wolfpack’ opteerde voor Fabio Jakobsen als spurter. De Brit had dus tijd voor een bezoek aan de studio van Eurosport. Hij sprak er onder meer over zijn vierjarige zoon die fan is van Wout van Aert en Tadej Pogacar. “Mij noemt hij niet als we vragen naar zijn favoriete renner.”

11 juli