Mathieu van der Poel goed maar niet super: “Kon het niet in mijn eentje oplossen”

Amstel Gold RaceVierde. Mathieu van der Poel (27) was geen superman in de Amstel Gold Race , maar een renner die op zijn limieten botste. “Ik had niet de benen om op alles te reageren”, zei hij.

Mathieu van der Poel stond pas voor de tweede keer aan de start van de Amstel Gold Race. In 2019 won hij na een ongelofelijke remonte in de slotkilometers. Vandaag had hij een gelijkaardig scenario nodig om te kunnen winnen, maar het liep anders. “Dat zal ook nooit meer gebeuren”, zei hij. “2019 was één keer in mijn leven, uniek.”

Quote Deze koers ligt me minder dan de Ronde van Vlaanderen. Dit is al meer echt klimmen. Mathieu van der Poel

De Amstel anno 2022 was van een andere orde. Van der Poel vertelde dat hij zich “heel goed” had gevoeld, “maar om te winnen moet ik super zijn”, zei hij. “Deze koers ligt me minder dan de Ronde van Vlaanderen. Dit is al meer echt klimmen. In de Ronde klim je zittend vanuit het zadel, dat past me beter.”

Decompressie

Op de Keutenberg leek Van der Poel zelfs een heel moeilijk moment te kennen. Hij reageerde niet op de versnelling van Benoot en leek er zelfs wat door te zakken. Een bewuste keuze, zo vertelde hij. “De Keutenberg is een moeilijk punt voor me. Ik wilde me niet vergalopperen. Ik bleef expres wat onder mijn tempo om nadien zeker niet te moeten passen. Meestal valt het op de uitloper stil en dat gebeurde nu ook. Ik was heel tevreden hoe het daar ging.”

Volledig scherm Mathieu van der Poel. © Photo News

Juiste keuzes maken, daar draaide het volgens Van der Poel om. “Er werd wat naar mij gekeken in de finale, maar ik had niet de benen om op alles te reageren. Het was tactisch en ik moest kiezen, een beetje gokken. Ik kon het niet in mijn eentje oplossen. Kwiatkowski reed op kousenvoeten weg, maar had ik daar gereageerd, dan was Pidcock ongetwijfeld daarna gegaan. Die twee konden samenwerken. Ik had snel door dat zij het gevaarlijkst waren.”

Zelf had hij in de laatste vijftig kilometer geen ploegmaat meer bij zich. Van der Poel toonde zich niet ontgoocheld. “De ploeg heeft goed gereden. In de finale waren we nog met elf, één ploeg had nog twee man: Ineos. Zij waren indrukwekkend. Een ploegmaat had een groot verschil gemaakt, dat was helemaal fantastisch geweest, maar dat wil ik geen tekortkoming noemen.”

Roubaix is de volgende koers op zijn programma. “Daar hoop ik weer honderd procent te zijn. Want na de Ronde had ik wat last van decompressie. Ik moest weer een beetje op gang komen.”

Adrie van der Poel: “Ik ben heel blij dat ze zo weinig moeten koersen, want de druk is ondragelijk”