Mathieu van der Poel 35ste bij rentree in Druivenkoers: “Weer een goed gevoel, zonder die lekke band had het er anders uitgezien”

WielrennenEén maand voor het WK is Mathieu van der Poel weer renner. In de Druivenkoers eindigde de Nederlander als 35ste. “Zonder die lekke band, had het er anders uitgezien, maar ik ben blij. Ik kan weer afzien.”

“Op de tweede keer Bekestraat (70 km van de streep, red.) reed ik lek. Een slecht moment, want het peloton lag in vijftien stukken. Het kostte veel krachten om terug te keren. Nadien probeerde ik nog te werken voor Jasper Philipsen, maar het beste was er af”, legt Mathieu van der Poel uit waarom de Druivenkoers een voetnoot in zijn seizoen wordt. De winst in Overijse was een prooi voor de Fransman Matis Louvel, die naar de zege soleerde.

Mocht je Van der Poel zijn seizoen in een grafiek gieten, krijg je het profiel van een bergrit. Beginnen met een lange afdaling: door een rugblessure begon hij pas midden maart te koersen, meteen gevolgd door een piek omhoog met winst in Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. Ook de Giro was top, maar in de Tour ging het helemaal naar beneden. Geen rol van betekenis en opgave in de elfde rit. “Na de Giro heb ik de fiets te lang aan de kant laten staan om vervolgens te snel hard beginnen trainen op hoogte, waardoor ik in de Tour stil stond... Dat was zeker niet fijn, maar ook geen ramp.”

Het neemt niet weg dat Van der Poel na de Tour mentaal diep zat. Vanuit Spanje, waar hij zonder hoogteprikkel trainde, bereikten ons signalen dat hij wat teneergeslagen was. Doelloos, moeite om motivatie te vinden. “Het is nooit leuk als je moet beginnen trainen met een slechte conditie”, bevestigt Van der Poel die moeizame opstart. “Het is ook al de tweede keer op een half jaar tijd dat ik dat heb moeten doen... Ik hoop nu snel beter te worden. De voorbije weken heb ik vooral gewerkt aan mijn basisconditie en in ook de fitness. Mijn rug blijft een werkpunt, zeker nadat ik de stabilisatie-oefeningen even heb verwaarloosd.”

Binnen exact een maand wil Van der Poel top zijn. Dan wordt in Australië het WK verreden. “Het WK is een doel. Ik heb al aan de bondscoach gezegd dat ik graag kopman wil zijn, als ik goed ben. Ben ik slecht, heeft het geen zin om die verre verplaatsing te maken.”

Na een periode van 42 dagen zonder koers is er nog werk aan de winkel. “Het gevoel was niet slecht. Ik kan weer afzien, maar de topvorm heb ik zeker nog niet te pakken.” Via wedstrijden zal het ook niet komen, want naast de Vuelta rijdt Alpecin - Deceuninck de komende twee weken geen koersen. “Ik ga ook niet op hoogte trainen. Ik wil de komende weken vooral aan mijn intensiteit werken.” Na de Druivenkoers trainde hij alvast 65 kilometer extra vanuit Overijse naar huis in het gezelschap van ploegleider Christoph Roodhooft.

