Mathieu Van der Poel (28) was lang voor zijn regenboogtrui al multimiljonair: de verdiensten van de nieuwe wereldkampioen

Veel kritiek op “schandalig” WK-par­cours: “Persoon die deze omloop uitstippel­de, moet wel dronken geweest zijn”

Er is al veel gezegd en geschreven over het WK-parcours in Glasgow en dat is na de eerste wedstrijden op de weg niet veranderd - integendeel. Op sociale media regent het kritische reacties op de omloop. “Dit is een absolute schande”, is onder meer Johan Bruyneel scherp.