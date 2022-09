“Mathieu heeft gevoel dat hij land en team in de steek liet”: Van der Poel, die drie jaar Australië niet in mag, is op weg naar huis

WielrennenMathieu van der Poel (27) is in Australië veroordeeld tot een geldboete van iets meer dan 1.000 euro voor het aanvallen van twee meisjes tijdens een dispuut in de gang van het hotel. Hij mag ook drie jaar lang het land niet meer in. De rechtszaak zou aanvankelijk morgen plaatsvinden, maar omdat zijn terugvlucht al vandaag was gepland, kwam de zaak nu voor. “Hij is enorm ontgoocheld met de uitspraak”, zegt zijn advocaat.De Nederlander ging in beroep en nam kort na de middag een terugvlucht naar huis.

De rechter gaf hem een boete van 1.000 Australische dollar omdat hij een meisje een duw zou hebben gegeven en 500 dollar voor het andere meisje. Dat is omgerekend in totaal 1.011 euro.

De rechter rekende het Van der Poel zwaar aan dat hij het recht in eigen handen nam. Volgens de rechter had hij de beveiliging van het hotel moeten bellen. Van der Poel bracht de nacht van zaterdag op zondag in de cel door omdat hij twee tienermeisjes van 13 en 14 zou hebben geduwd. Dat deed hij omdat ze lawaai maakten en herhaaldelijk op zijn deur klopten. Hij raakte gefrustreerd, want kon zo niet slapen in de nacht voor het WK. Dat Van der Poel een belangrijke wedstrijd voor de boeg had, was voor de rechtbank geen verzachtende omstandigheid. “Velen van ons zouden hetzelfde doen. Onder druk om te presteren. En iedereen maakt fouten”, voerde Van der Poels advocaat Michael Bowe op in zijn verdediging.

Normaal kwam Van der Poel morgen voor de rechtbank. Omdat de 27-jarige Nederlander vandaag een terugvlucht had, werd op vraag van zijn advocaat vandaag de uitspraak gedaan. Van der Poel is inmiddels op de terugweg naar huis. Hij wilde enkele uren voor zijn vertrek bij het buitengaan van de rechtbank niet reageren. Zijn advocaat wel: “Het is een teleurstellend resultaat dat hij hiervoor veroordeeld is. Zijn uitleg, met bewijzen, was zeer aannemelijk dat het allemaal zo gebeurd is. Hij kan het land verlaten. Hij moet zijn paspoort krijgen. Niets houdt Van der Poel tegen terug te keren naar Europa. Maar Mathieu voelt zich alsof hij zijn land en zijn team in de steek heeft gelaten.”

Van der Poel op de luchthaven.

Van der Poel werd aangeklaagd wegens ‘common assault’. Dat is een aanval ‘waarbij het slachtoffer geen letsel wordt toegebracht of waarbij de verwondingen van voorbijgaande aard of onbeduidend zijn’, luidt het in een toelichting op de site van een advocatenkantoor in Sydney gespecialiseerd in straf- en familierecht. “De aanklacht vereist in feite niet het gebruik van fysiek geweld. Ze kan ook bedreigingen met geweld zonder fysiek contact omvatten als de bedreiging het slachtoffer bang maakt voor dreigend letsel.”

De Nederlandse wielerfans zagen hun held al wereldkampioen worden, maar dat draaide anders uit. Ze uitten hun ongenoegen met talloze klachten en ‘bad reviews’ aan het adres van het Novotel Brighton-Le-Sands, het hotel waar Van der Poel verbleef.

Mathieu van der Poel met advocaat Michael Bowe.