Materiaalpech, covid-afwezigen, aanvallen van vogels en kopman in de cel: Nederland beleeft knotsgek WK

WK WielrennenSportief prima, extra-sportief een drama. De wereldtitels van Ellen van Dijk en Annemiek van Vleuten gaan de geschiedenisboeken in, maar wat Nederland op en naast de koers overkwam in Australië, wordt pas echt voer voor documentaires. Een overzicht van een rollercoaster aan tegenslag.

18/9: In de tijdrit bij de dames verlengt Ellen van Dijk haar wereldtitel bij de dames elite, maar die andere medaillehoop Annemiek van Vleuten geeft niet thuis. Ze eindigt pas als zevende. “Een overklaarbare offday.” Voor Van Vleuten lijkt het na winst in de Giro, Tour en Vuelta de koers te veel te worden.

19/9: Mick van Dijke is een podiumkandidaat in de tijdrit bij de beloften. Hij komt nooit in aanmerking voor de medailles, deels door materiaalpech. “Ik kreeg een probleem met mijn fiets, de band raakte het frame. Het werd erger en erger. Ik denk dat ik te laat gewisseld heb van fiets.” Hij wordt teleurstellend 18de.

21/9: Een dag waarop zowat alles tegen stak. In de Mixed Team Relay start Nederland als een van de favorieten, maar belandt het zelfs naast het podium. Bij de mannen valt Bauke Mollema al na drie kilometer weg door materiaalpech. Hij reed met slechts één voorblad op de tijdritfiets, maar zijn ketting was de weg kwijt. Mollema rijdt toch nog door, maar wordt onderweg aangevallen door een slijkekster. De wereldkampioenschappen in Wollongong doorkruisen het broedgebied van de dieren, die niet altijd even blij zijn met dat bezoek. Ze beschouwen de renners als ongewenste indringers. Mollema is de gebeten hond, zonder erg.

Ook bij de dames loop het grondig fout. Annemiek van Vleuten komt al na twintig meter ten val. “Mijn voorband ontplofte en daardoor kwam ik ten val. Alles is gekneusd en ik maak mij voornamelijk zorgen om mijn rechter arm en elleboog.”

Volledig scherm © Photo News

22/9: Het verdict voor Van Vleuten is streng. Een breukje in de elleboog. Het gaat om een zogenoemde stabiele breuk, waarbij ze mag fietsen. “Het is wel stabiel en er is geen operatie voor nodig. Ik ben goed onderzocht en de mensen wensten mij succes zaterdag. Ze denken dat ik kan koersen, als ik de pijn kan verdragen. We moeten kijken hoe dat gaat...”

23/9: Mick van Dijke gaat niet van start in de wegrit van de beloften. Hij testte positief op covid, de reden van zijn mindere presteren in de tijdrit wordt iets duidelijker.

24/9: Nog een covid-geval in het Nederlandse kamp. Demi Vollering - kandidaat-wereldkampioene bij de dames start niet door covid. Een streep door de rekening. Ook Marianne Vos kent geen topdag in de wegrit. De oranje armada moet de koers ondergaan, tot Van Vleuten in de laatste kilometer onhoudbaar naar de wereldititel snelt. Feest in het Nederlandse hotel: The Grand Parade.

Volledig scherm Annemiek Van Vleuten © AFP

25/9: Er werd meer dan enkel gefeest in het Nederlandse hotel. Om 22.40 uur is Mathieu van der Poel betrokken bij een verbale discussie tegen twee meisjes van 13 en 14 jaar, nadat ze voortdurend op zijn hotelkamer kwamen kloppen. Er wordt wat geduwd en getrokken. Een van de meisjes komt ten val, een andere loopt een schram op aan haar elleboog. De rececptionisten van het hotel belt de politie, die Van Der Poel meeneemt voor verhoor. Om vier uur ‘s nachts wordt hij op borg vrijgelaten. Dinsdag moet hij voor de rechtbank van Sutherland verschijnen. Zijn paspoort is nog ingetrokken.

Van der Poel komt nog aan de start, maar geeft op na amper dertig kilometer. Een dramatisch WK voor Van der Poel, die ook al naast eremetaal greep in de Mixed Team Relay. Van der Poel vloog vorige zaterdag nog in First Class (nog een trap hoger dan Busines Class) naar Australië. Een dure grap. Bijna 1.000 euro per kilometer die hij in de wegrit heeft afgelegd. Op twee crossen is dat geld terugverdiend, de vraag is wel wanneer hij zal beginnen crossen of koersen, want hij zal Australië nog niet meteen kunnen verlaten.

Volledig scherm Mathieu van der Poel © BELGA