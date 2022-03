Matej Mohoric na de hartstilstand van ploegmaat Colbrelli: “Sonny moet de juiste beslissing nemen, hij heeft een vrouw en twee kinderen”

Wielrennen Combinatie Giro-Tour is reële optie voor Mathieu van der Poel: “Ik ruik een kans op de roze trui”

De kans is zeer reëel dat Mathieu van der Poel dit jaar Giro en Tour combineert. In de openingsfase van de Ronde van Italië ziet hij mogelijkheden om de roze trui te veroveren. Van der Poel, vandaag vierde in de eerste rit van de Settimana Coppi-Bartali, wil daarna ook ‘tot het gaatje’ gaan, zegt hij. “Het is de bedoeling om beide rittenkoersen uit te rijden.”

