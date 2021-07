Mark Cavendish toont nu ook zijn snelle benen in België: Brit schrijft na-Tourcriterium Roeselare op zijn naam

Tour de France Vijfde ritzege voor Slovenië: aanvaller Mohoric voert bisnummer op in de Tour, Stuyven bijt in het zand

17 juli Matej Mohoric heeft voor een bisnummer gezorgd in de Tour de France. De Sloveen zorgde na een dag in de aanval voor de derde ritzege van Bahrain-Victorious. Na de drie overwinningen van gele trui Tadej Pogacar is het ook al de vijfde etappezege voor Slovenië in deze Tour. Het peloton nam na een snelle aanloop een snipperdag en volgde op een twintigtal minuten.