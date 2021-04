Mark Cavendish na eerste zege in drie jaar: “Lefevere is mijn held”

WielrennenMark Cavendish heeft voor het eerst in drie jaar tijd het zegegebaar mogen maken. De 35-jarige Brit van Deceunick-Quick.Step was opgetogen na zijn overwinning in Turkije en kan Patrick Lefevere niet genoeg bedanken. “Ik was super emotioneel na de streep, net omdat er zoveel personen niet meer in mij geloofden, maar Patrick wel. Hij is mijn held”, luidt het.

“Ik voelde gisteren al dat ik in orde was. Ik kon het alleen niet tonen door die hectische finale. Vandaag zette Fabio ons perfect af in de laatste vijf kilometer en ook Hodeg deed het geweldig. Hij bleef super kalm en zette me perfect af”, aldus Cavendish.

De wereldkampioen van Kopenhagen stopte ei zo na met wielrennen, maar Patrick Lefevere gaf hem nog een contract en daar is hij duidelijk heel erg dankbaar voor. “Ik wil Patrick (Lefevere, red.) echt ongelofelijk hard bedanken. Hij geloofde in mij. Ik was super emotioneel na de streep, net omdat er zoveel personen niet meer in mij geloofden, maar Patrick wel. Hij is mijn held.”

Ook Fabio Jakobsen komt aan bod in het interview. Cavendish is dolblij dat de Nederlandse sprinter deel uitmaakte van de overwinning. “Ik herinner me een gesprek met Fabio als neoprof. Hij is een super gast. Het is voor hem een grote stap om hier te zijn na zijn val in Polen. Ik ben gelukkig dat hij bij de zege betrokken was.”

Tot slot kijkt de Brit ook al uit naar de rit van morgen. “Deceuninck-Quick.Step is speciaal. Ik ben blij dat ik de leiderstrui heb, maar het zal geen verschil uitmaken qua aanpak. De rit van morgen won ik al eens in het verleden en ik hoop dat kunstje nog eens over te doen. (lacht)”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.