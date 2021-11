Mark Cavendish komt zwaar ten val in Gents Kuipke en wordt met pijn aan been, arm en ribben afgevoerd naar ziekenhuis: “Dit mocht nooit gebeuren”

Het zag er even heel vies uit. Mark Cavendish maakte gisteren een ferme smak in de Zesdaagse van Gent. Na een soort domino-moment kwam hij hard op zijn linkerschouder en -zij terecht, nadien rolde hij nog meters ver door. Zijn vrouw Peta Todd trok bleek weg in de tribune en haastte zich naar beneden, haar drie jonge kinderen aan de hand. Gelukkig geen grote drama’s: Cavendish was even groggy en bleef een tijdlang liggen, maar kon de piste zelf verlaten, ondersteund door ploegmaat Iljo Keisse.

In de cabine aan de rand van de baan werd de schade verder opgemeten. ‘Cav’ trok een grimas van de pijn, maar moest vooral zijn kinderen geruststellen - zijn dochtertje huilde. De Brit liep een reeks schaafwonden op en had last aan de ribben. Hij had ook een grote bloeduitstorting op de dij. De wedstrijddokter nam het zekere voor het onzekere, liet de renner immobiliseren en liet hem op een brancard naar de ziekenwagen rollen. Er was vrees voor een sleutelbeenbreuk en zelfs een klaplong. Het publiek applaudisseerde luid ter ondersteuning terwijl hij werd afgevoerd.

Water gemorst

De val was een spijtig incident. Op een schuiver van Otto Vergaerde na was dit een zesdaagse zonder valpartijen geweest - zoiets gebeurt zelden. In het laatste onderdeel ging het mis. Even voordien was water gemorst aan de rand van de piste. Blijkbaar had een renner of verzorger een flesje laten vallen. Dat zorgde voor frustratie bij veel renners. “Niemand doet dat expres, maar zulke dingen mogen nooit gebeuren”, zei Iljo Keisse. “Je moet weten waar je kan drinken.” Normaal doet een renner dat zo veel mogelijk naast de piste, op de strook tapijt. “Ik zag het voor me gebeuren”, vertelde Jasper De Buyst. “De piste was op slag spiegelglad. Als ik drink tijdens de koers is dat uit een soort papfles waar een heel klein beetje water in zit. Maar dit was echt een plas. Ik heb meteen geroepen om de koers stop te zetten, maar in de hectiek hoorde niemand me natuurlijk.”

Contractbespreking

Een paar seconden was het van dat: Gerben Thijssen schoof weg, Kenny De Ketele werd omhoog in de baan gekatapulteerd, kwakte tegen Lasse Norman Hansen aan en daar ging Cavendish overheen. De eerste twee bleven als bij wonder overeind, de laatste twee gingen hard neer. De koers werd een half uur geneutraliseerd. Hansen kon daarna verder. Cavendish uiteraard niet en dus moest Keisse het slot van de ploegkoers in zijn eentje afwerken. “Winnen gingen we niet meer doen, maar op deze manier was het helemaal niet leuk meer. Het belangrijkste is natuurlijk de gezondheid van Mark.”

Vandaag staat een nieuw gesprek met Patrick Lefevere gepland over de toekomst van Cavendish, maar de vraag is of de onderhandelingen in deze omstandigheden kunnen doorgaan.

Cavendish stelde het publiek en z'n familie gerust.