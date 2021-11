Mark Cavendish komt zwaar ten val in Gents Kuipke en wordt afgevoerd naar ziekenhuis, afsluitende ploegkoers van Zesdaagse ligt (even?) stil

Een schrikwekkend moment was het. Na een slipper van De Buyst kon enkel De Ketele nog uitwijken, maar wereldkampioen Hansen en Cavendish gingen stevig tegen de grond. Vooral de Brit leek zich zwaar bezeerd te hebben. Onder begeleiding van de hulpdiensten en ploegmaat Iljo Keisse werd hij naar het middenplein gebracht. Daar kreeg ‘Cav’ verzorging. Zijn vrouw en kinderen zijn aanwezig in het Kuipke en maakten zich zorgen, maar gelukkig kon de Brit hen geruststellen. Herstarten was echter geen optie. Hij werd onder applaus afgevoerd naar het ziekenhuis.