Mark Cavendish gaat bij Astana op zoek naar uniek Tourrrecord

WielrennenMark Cavendish (37) rijdt volgend jaar voor Astana. Officieel is het nog niet, maar de Italiaanse Gazzetta Dello Sport is er zeker van. De Brit vloog maandag al naar het Spaanse Calpe waar hij voor het eerst kennismaakt met zijn nieuwe ploegmaats.

Alles was goed voor Mark Cavendish. Als hij maar een ploeg zou vinden die hem volgend jaar aan de start van de Tour de France kan brengen. Waar hij nog één keer wil proberen om een sprintetappe te winnen. Zijn 35ste ritzege zou dat zijn. Wat één meer is dan Eddy Merckx. Zodat Mark Cavendish de geschiedenis kan ingaan als de unieke recordhouder van het aantal ritzeges in de Tour. En wie weet, misschien, krijgt hij daar thuis in Groot-Brittannië alsnog de titel van Sir voor, waar hij nu ook al zo lang op aast.

Astana Qazaqstan Team is het dus geworden, al is dat nieuws nog niet officieel. De Italiaanse Gazzetta Dello Sport laat er alvast geen twijfel meer over bestaan. Volgens de Gazzetta was fietsenleverancier Wilier Triestina bereid om het geld dat Cavendish voor een nieuw contract vraagt — één miljoen euro — op tafel te leggen.

Wilier is, na het afscheid van Vincenzo Nibali, op zoek naar een nieuwe grote naam. En heeft die, met Mark Cavendish, ook gevonden. Na een carrière van achttien jaar staat de renner van het eiland Man op 161 overwinningen - geen enkele renner in het profpeloton doet beter.

Volledig scherm In de Tour van 2021 herrees Cavendish en evenaarde hij met vier ritzeges het record van Eddy Merckx. © BELGA

Cavendish vervoegt, alsnog de Gazzetta, dinsdag in Calpe het trainingskamp van Astana. Waar hij voor het eerst met zijn nieuwe fiets gaat rijden. Die kan maar beter in orde zijn. Zo herinneren we ons uit de Tour van 2021, waar een mecanicien van Patrick Lefevere onder uit de zak kreeg omdat de fiets Cavendish niet zinde. Dat de hele wereld op zijn onhebbelijke gedrag stond te kijken, daar stoorde Cavendish zich niet aan.

Cavendish komt bij een ploeg die enkele weken geleden als bij mirakel haar WorldTour licentie voor de komende drie jaar zag verlengd. Het team wordt gerund door de Kazach Alexandre Vinokourov en Vinokourov had de voorbije jaren alle moeite van de wereld om de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Verhalen over lonen die te laat werden uitbetaald, zijn niet uit de lucht. Maar zakken naar het niveau van de UCI ProTeams, waar de Belgische Lottoploeg van volgend jaar af zit, doet Astana dus niet.

Volledig scherm Astana-manager Alexandre Vinokourov. © BELGA

Cavendish komt bij een ploeg die ook enkele weken geleden Miguel Angel Lopez — bijgenaamd Superman — heeft ontslagen. Aan het licht kwam namelijk dat Superman zijn bijnaam ontleende aan een innige samenwerking met de Spaanse arts Marco Maynar. Maynar is een spilfiguur in een onderzoek van de Spaanse Guardia Civil naar illegale productie en verdeling van medicijnen, waaronder verboden dopingmiddelen. Maynar zou Superman Lopez voor de start van de Giro met menotropine hebben geïnjecteerd, een middel dat verwant is met groeihormoon. Lopez gaf op in rit vier, officieel voor een heupblessure. In werkelijkheid zou hij, na injectie met menotropine, een ontsteking aan het been hebben gekregen.

Cavendish komt ook terecht in een ploeg die voor zijn komst al het toegestane maximum van dertig renners had bereikt. Door het ontslag van Miguel Angel Lopez kwam plots een plaats vrij. Dat de 22-jarige Kazach Nurlykhassym naar de opleidingsploeg van Astana is teruggezet, maakt ook ruimte voor de Nederlander Cees Bol, die met Cavendish de overstap naar Astana zou maken.

