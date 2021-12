Mark Cavendish blijft één jaar langer bij Quick.Step-Alpha Vinyl: “Hij vertrekt maandag mee op stage”

WielrennenHet had wat voeten in de aarde, maar de deal is nu eindelijk helemaal rond. Mark Cavendish (36) rijdt ook volgend jaar voor het team van Patrick Lefevere. “Maandag vertrekt hij mee met ons op stage.”

Het leek de logica zelf. De reddingsboei die Lefevere Cavendish eind december 2020 had toegeworpen, greep de Brit met beide handen. Tien keer deed hij dit seizoen waarvoor hij was aangetrokken: spurten winnen. In de Ronde van Turkije, tot vier keer toe. In de Ronde van België. En in de Münsterland Giro. Maar vooral de vier etappesuccessen in de Tour, waarmee hij het legendarische, ongrijpbaar gewaande ritzegerecord van Eddy Merckx (34) evenaarde, brachten Cav helemaal ‘back in business’. Tijdens de Ronde van Groot-Brittannië, begin september, deed Lefevere hem een nieuw contractvoorstel. Voor één extra jaar, de gangbare termijn voor renners op leeftijd in de ploeg. An offer he couldn’t refuse, zou je dan denken in Cav’s plaats. Snel even tekenen en klaar.

Niks was minder waar. De onderhandelingen sleepten aan, de handtekening bleef uit. “Het was wachten. Maar dat krijg je nu eenmaal, met advocaten en managers in het spel”, aldus Lefevere. De liefde tussen beide partijen en de zin om verder met elkaar in zee te gaan was duidelijk wederzijds. Waar ging het dan nog over? Premies? Bonussen? Een taakinvulling na zijn carrière? “Details”, vatte Lefevere het samen. “Maar”, zo klonk het eind oktober al: “Ik reken er Cavendish zeker bij voor 2022.” De deal zou in principe worden afgerond daags na de Zesdaagse van Gent, ware het niet dat Cav’s zware crash in de afsluitende ploegkoers alweer voor vertraging zorgde. Vandaag, in de Ieperse Lakenhallen, sprak Lefevere dan toch eindelijk de verlossende woorden. “We zijn rond. Voor één jaar.”

Volledig scherm Mark Cavendish en Patrick Lefevere in de Tour de France. © Getty Images

Met Cavendish op de payroll is Lefevere’s team voor 2022 compleet. “Maandag vertrekken we een eerste keer op stage naar Calpe. Mét Cav erbij dus. Probleem is dat hij met zijn geperforeerde long (blessure die hij overhield aan zijn valpartij in het Gentse Kuipke, red.) zes weken niet mag vliegen. Dus zijn we nog aan het bekijken op welke manier we hem het best en vlotst in Spanje krijgen. Een optie is per tgv van Londen naar Parijs en van daaruit met de trein verder door naar Perpignan, waar iemand van de ploeg hem kan oppikken en met de auto naar Calpe kan voeren. Hij wil graag mee met de groep maar vroeg nog een beetje ‘uitstel’ op sportief vlak om zijn blessures goed te laten helen. Dat kan in principe wel, omdat de groep in de eerste dagen nog niet te veel aan fietsen zal toekomen.”

Ook deal met Stad Ieper

Quick.Step-Alpha Vinyl zet in 2022 mee zijn schouders onder een project van Stad Ieper, om er het meerdaags fietstoerisme voor sportieve fietsers te stimuleren. Een interessant partnership dat perfect past bij de waarden van zijn team, vindt Patrick Lefevere. “Op het eerste gezicht misschien wat vreemd. Maar op dat vlak hinkt ons land wat achterop vergeleken met pakweg Frankrijk, waar meerdere departementen partner zijn van wielerteams.” Ieper zal diverse communicatieacties opzetten, waaronder een videoshoot met renners van de ploeg waarin de vele routes die de Westhoek te bieden heeft, zowel voor sportieve als recreatieve fietsers, in de kijker worden gezet. Op de officiële presentatie in de Ieperse Lakenhallen waren vandaag alvast ‘streekrenners’ Yves Lampaert en Tim Declercq aanwezig.

“Grote sponsorbedragen zijn hier niet mee gemoeid”, aldus Lefevere nog. “Het is een win-winsituatie, want wij kunnen er ook onze Wolfpack Bike Experience aan koppelen. In onze unieke ‘fietsbelevingspakketten’ die we gepassioneerde fietsers uit diverse landen aanbieden, zullen de routes rond Ieper niet ontbreken.”

VIDEO: Mark Cavendish blikt terug op zware val in Zesdaagse van Gent

