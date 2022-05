Marco Haller imponeert met sterke eindsprint en pakt eerste profzege in zijn carrière, Remco Evenepoel blijft leider

WIELRENNEN Sponsor Lotto over het ‘storm-ver­haal’: “In de WorldTour blijven is geen must”

“Het stormt bij Lotto-Soudal”, stond vandaag te lezen op onze site. Een these waar Jannie Haek, CEO van hoofdsponsor De Nationale Loterij, het niet mee eens is. “Er wordt een probleem gecreëerd, waar geen probleem is. Wij hebben nooit gezegd dat in de WorldTour blijven een absoluut objectief was, zolang we de Tour kunnen rijden.”

17 mei