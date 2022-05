Marc Sergeant praat vrijuit maar zonder rancune over zijn ex-ploeg: “Het doet mij pijn als ik zie hoe het met Lotto gaat”

WIELRENNENDe helft van zijn leven was Marc Sergeant (62) als renner, ploegleider en manager het gezicht van de Lotto-ploeg. Tot hij in augustus werd opzijgeschoven. Nu zijn kindje in het onweer zit, kijkt hij lijdzaam toe. “Als ploegmanager heb ik er altijd over gewaakt dat we in de WorldTour konden blijven. Soms was het met de hakken over de sloot, maar in 2011 wonnen we dat klassement zelfs. Toen was Lotto de beste ploeg ter wereld, nu is het de vierde ploeg in België.”