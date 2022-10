Marc Bracke, ex-teammanager van Doltcini-vrouwenploeg die werd aangeklaagd voor seksuele intimidatie, overleden

Wielrennen “Mijn fiets aan de haak hangen? Dat is de traditie”: Philippe Gilbert neemt afscheid met pintje in de hand en familie op het podium

“Nu is het officieel. Het is gedaan”, aldus Philippe Gilbert (40). Op ‘zijn’ Cauberg, de plaats waar hij vier keer de Amstel Gold Race won en in 2012 wereldkampioen werd, zwaaide onze landgenoot af. In het bijzijn van al zijn dierbaren hing hij letterlijk en figuurlijk zijn fiets aan de haak. Zijn echtgenote, Bettina Pesce, was tot tranen toe bedwongen.

