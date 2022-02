Managers Richard Plugge en Patrick Lefevere kruisen de degens: “Dat ik Van Aert niet heb aangeworven? Wout zei me ‘Laat mij maar crosser blijven’”

Omloop Ex-win­naar Peter Van Petegem blikt vooruit naar de Omloop: “Yves Lampaert is mijn favoriet”

Tijdens het komende wielervoorjaar blikt HLN.be bij elke wedstrijd terug en vooruit met een ex-winnaar van de koers. Peter Van Petegem bijt de spits af voor de Omloop - de ‘Zwarte van Brakel’ is mederecordhouder met drie overwinningen. Dat hij een zwak heeft voor de openingsklassieker, hoeft dan ook niet te verbazen. “Ik kijk er enorm naar uit.” Voor komende zaterdag schuift Van Petegem één naam naar voren: “Yves Lampaert. Hij is vroeg in vorm en kijkt uit naar een klassieke zege.”

24 februari