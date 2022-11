Manager, trainer en ploegleider verklaren Giro-keuze van Remco Evenepoel: “Podium is de ambitie”

KIJK. “Ik kijk ernaar uit, in mijn regenboogtrui”

Waarom geen Tour?

“Nog voor Remco de Vuelta won, hadden we het idee om de Giro als volgende stap te nemen. Na zijn eindzege in Spanje hebben we dat moeten herevalueren, maar toen we wisten dat de Tour weinig tijdritkilometers telde, gingen onze gedachten snel naar de Giro”, zegt trainer Koen Pelgrim.

Volgens Lefevere is het verschil in tijdritkilometers tussen Giro (70) en Tour (22) niet doorslaggevend. “Dat heeft niet meegespeeld. We hebben nagedacht over de Tour, maar willen geen stappen overslaan. Remco is nog maar 23 jaar. Hij heeft nog tijd zat om de Tour te rijden.”

Klaas Lodewyck: “Voor Remco komt de Tour misschien niet te vroeg, maar voor onze ploeg wel. Wij hebben nog wat tijd nodig om op volle sterkte aanwezig te zijn in de Ronde van Frankrijk. Misschien lukt dat in 2024?”

Met een WK in Glasgow, amper twee weken na de Tour, past de Giro ook beter om zijn wereldtitel te verdedigen. “Na de Giro gas terugnemen en dan opbouwen naar het WK, lijkt ons een ideale kalender”, zegt Pelgrim.

Wat is de ambitie?

“Remco zal starten met de ingesteldheid om te winnen, maar hij moet dat niet uitspreken”, zegt Lodewyck. “Ik raad hem dezelfde tactiek aan als in de Vuelta: de eerste twee weken goed proberen doorkomen en pas vanaf de slotweek ambitie uitspreken.”

Lefevere spreekt zich wel al uit. “Podium is het doel. Winst? Je moet altijd met twee woorden spreken. Remco kan misschien iets minder goed zijn dan in de Vuelta of botsen op een sterkere tegenstander.”

Volledig scherm Evenepoel in 2021 in de Giro. © Photo News

Evenepoel reed de Giro al in 2021. Na een manke voorbereiding gaf hij op na de zeventiende rit. Aast hij op revanche? “Remco kennende zal de editie van 2021 hem de komende maanden motiveren om extra hard te trainen, maar hij mag niet aan de start staan met revanchegevoelens”, zegt Lodewyck. “Wil je in een grote ronde de boel forceren, ben je een vogel voor de kat. Een grote ronde, dat is doseren en toeslaan op het juiste moment.”

Hoe ziet zijn voorbereiding eruit?

Evenepoel is sinds dinsdag in Italië om er de komende vijf dagen samen met ploegleider Davide Bramati de eerste en tweede tijdrit plus enkele etappes in lijn te verkennen. “Omdat we hem in februari en maart zo weinig mogelijk willen belasten, doen we dat nu al.” De cols van de slotweek verkennen, zit er niet in. “Daar ligt nu al sneeuw. De kans is groot dat we er op voorhand niet zullen kunnen passeren”, zegt Pelgrim

Maandag begint de eerste ploegstage in Spanje. Zijn eerste koers wordt de Ronde van San Juan in Argentinië op 22 januari. Een verplaatsing naar de windtunnel in Amerika, zoals vorig jaar,is niet nodig. “We zullen nog enkele kleine zaken wijzigen, maar zijn tijdritpositie staat op punt”, aldus Pelgrim.

Voor de Vuelta laste Evenepoel veel hoogteprikkels in. “Hij reageert goed op hoogte. We zullen de voorbereiding van de Vuelta proberen kopiëren”, stelt Lefevere.

Volledig scherm Evenepoel. © BELGA

Dertien dagen voor de Giro staat wel Luik-Bastenaken-Luik op de kalender. “Een groot doel, maar vorig jaar had hij met San Sebastian drie weken voor de Vuelta een gelijkaardig combinatie en dat pakte goed uit. Ben je in Luik al top, kan je dat doortrekken naar de Giro. Tussenin is er nog een mogelijkheid om een korte hoogteprikkel in te lassen voor de laatste procentjes te winnen”, aldus Lodewyck.

Wie worden zijn tegenstanders?

“Er is sprake van Geraint Thomas, Primoz Roglic, Almeida en titelverdediger Hindley, maar zij hebben nog niet bevestigd”, zegt Pelgrim.

Tadej Pogacar aast op wraak in de Tour en laat de Giro voor wat het is. Bij Jumbo-Visma rijpt de gedachte dat het Giro-parcours meer op maat is van Jonas Vingegaard dan Roglic. De Deen is de betere tijdrijder en ze vermoeden dat Evenepoel in het hooggebergte geen minuten zal verliezen, waardoor het verschil in de tijdritten gemaakt moet worden. Een denkpiste, die nog onderzocht wordt.

Wat is het prijskaartje voor Giro-organisator?

Toen Chris Froome in 2018 aan de Giro-start stond in Jeruzalem, kreeg hij volgens Italiaanse media twee miljoen euro tekengeld. “Ik heb dat ook gelezen, maar je moet je daar niet te veel bij voorstellen”, zegt Lefevere. Froome was een viervoudige Tour-winnaar. Evenepoel heeft nog altijd ‘maar’ één Vuelta gewonnen.

Italiaanse bronnen spreken van circa 500.000 euro dat Soudal-Quick-Step krijgt als Evenepoel start in de Giro. Organisator RCS werkt graag met pakketten. Met de UAE Tour, Tirreno-Adriatico en Giro kan Evenepoel een mooi pakket rijden bij RCS. “Dat valt tegen, want de Tirreno staat voorlopig niet op zijn programma”, aldus Lefevere.

KIJK. Wereldkampioen Remco Evenepoel traint in Calpe