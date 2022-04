Man in vorm Dylan Teuns op zoek naar eerste klassieke overwinning: “De waardering van Boonen doet veel deugd”

Wielrennen Alaphilip­pe laat zich door Martinez de kaas van het brood eten na sterk werk van Evenepoel: “Julian was nochtans de beste in de sprint”

Daniel Felipe Martinez heeft de vierde rit in de Ronde van het Baskenland gewonnen. De Colombiaan legde Julian Alaphilippe erop na een prangend sprintje. Primoz Roglic blijft leider, Remco Evenepoel liet zich opmerken met alweer schitterend werk in de voorbereiding op de laatste kilometer. Onze landgenoot kwam bij onze man in Spanje nog eens terug op de suggestie dat hij moet proeven van het Vlaamse werk. “Op een dag zal dat zeker gebeuren, dat zit zo in mijn hoofd.”

7 april