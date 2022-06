Mads Pedersen sprint naar zege en eerste leiderstrui in Baloise Belgium Tour: “Philipsen ontplofte in de laatste meters”

Mads Pedersen: “Jasper ontplofte in de laatste kilometers”

Normaliter dé man als het slecht weer is, nu de patron bij zomerse temperaturen in Maarkedal. Mads Pedersen was uiteraard blij met zijn overwinning. “Dit was een zware koersdag. Het was warm en het ging over een klassiek parcours. De finale is heel lastig met Berg Ten Houte en ook de aankomst is hard. Jasper Philipsen had snel een gat. Het was even vloeken voor mij, maar hij ontplofte in de laatste meters. Daar kon ik van profiteren. Mijn focus ligt op deze koers, maar ik droom uiteraard van geel in Denemarken. Het wordt lastig, maar het is absoluut een doel.”