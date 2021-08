Mads Pedersen juicht in eigen land, Remco Evenepoel toont zich in finale

Olympische Spelen Vliegmachi­ne Roglic verpulvert tegenstand op weg naar goud, Van Aert grijpt naast medaille

28 juli Niet Wout van Aert of Filippo Ganna, maar wel Primoz Roglic (31) heeft zich in Tokio tot olympisch kampioen tijdrijden gekroond. De Sloveen raasde als een vliegmachine over het parcours en zette z’n concurrenten op meer dan een minuut. Van Aert greep naast een medaille en eindigde als 6de. Remco Evenepoel werd 9de. Zilver en brons waren voor respectievelijk Tom Dumoulin en Rohan Dennis.