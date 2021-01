Mads Pedersen droomt van grote triomfen aan zijde van Jasper Stuyven: “Jappe en ik, wij zijn 'a pair of kings‘”

WielrennenAls je Gent-Wevelgem hebt gewonnen, mag je dan dromen van méér? Mads Pedersen (25) ziet het alvast groot: een nieuwe WK-trui, groen in de Tour, een kassei in Roubaix. Op een dag wil hij het allemaal. "Samen met 'Jappe' wil ik elke finale van elke klassieker rijden."

'Jappe', dat kan maar één man zijn: Jasper Stuyven, al jaren ploegmaat en vriend van Pedersen. "Wij zijn bijzonder", zegt de Deen. "Er zijn nog ploegen die meer kopmannen hebben, maar wij zijn anders. We gunnen mekaar het succes echt, we zijn echt vrienden. Als hij wint en ik niet, ben ik oprecht blij. Wij willen echt samenwerken."

Daar zijn bewijzen voor: Pedersen had na zijn wereldtitel in 2019 het absolute kopmanschap kunnen opeisen bij Trek-Segafredo, maar dat deed hij niet. "Omdat ik geloof dat wij met twee sterker zijn. We zijn 'a pair of kings', geen slechte kaarten in een pokerwedstrijdje."

Ook niet in een wielerkoers. Vorig jaar won Stuyven de Omloop, Pedersen was de beste in Gent-Wevelgem. Knappe zeges, al waren ze niet per se het gevolg van een bijzondere samenwerking tussen twee hechte ploegmaats. Dat moet nog komen, gelooft Pedersen. "We hebben samen een ambitie: elke finale van elke klassieker samen rijden. Dan zijn we het gevaarlijkst."

Roubaix, en dan het WK

Pedersen laat maar ruimte voor één uitzondering: het WK in Leuven. "De bedoeling is dat ik daar win voor Jasper. Ik heb hem al veel uitgelachen hoe ik hem in zijn eigen stad ga kloppen."

Het WK is een groot doel, maar pas in fase twee van het seizoen. Eerst de voorjaarsklassiekers. Pedersen droomt van Parijs-Roubaix. "Bij de junioren heb ik al een keer gewonnen (in 2013, red.). Ik heb zo'n klein kasseitje, en f***, ik zou heel graag ook een grote hebben. Het is de koers die me het beste ligt, maar raar genoeg rijd ik mijn beste uitslagen in de Ronde van Vlaanderen (tweede in 2018, red.). Ik vraag me af hoe lang dat nog gaat duren: nu mannen als Alaphilippe plots graag naar Vlaanderen komen, wordt het voor mij steeds moeilijker op de hellingen."

Groene trui

Pedersen is het type krachtpatser, een man met een uitstekende tijdrit en een snelle spurt. Van dat laatste raakte hij recent nog meer overtuigd. In 2020 won hij een massasprint in de BinckBank Tour en sprintte hij twee keer naar een tweede plaats in de Tour. Dat heeft een nieuwe droom doen ontstaan. "Ik beloof niks, en ik zeg niet wanneer, maar ik zie mogelijkheden om ooit voor de groene trui te gaan. Ik zou die graag aan mijn muur hebben. Het zal wel moeten meezitten, want ik ga me niet omscholen tot een sprinter. Mijn liefde voor de kasseien en de klassiekers is veel groter."

Daar gaat maar één ding boven. Als hij één prijs mag uitkiezen in 2021, dan een nieuwe wereldtitel. "Omdat er iets ontbreekt", zegt Pedersen. "Een foto van mezelf in de regenboogtrui tijdens de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Die zou ik heel graag aan mijn kinderen tonen, als ik er ooit heb."

De onzekere factor in de toekomstvisie die Pedersen schetst, is de concurrentie. Zij kan al zijn plannen dwarsbomen. Als leeftijdsgenoot van Mathieu van der Poel weet hij goed hoe sterk de tegenstand is. "We koersen al sinds ons vijftiende tegen mekaar. Ik hoef niet te zeggen hoe getalenteerd hij is. Dat is jullie taak. Wat zijn zwakke plek is? Dat hij soms iets te veel met zijn spierballen rolt. Hij heeft zo veel vertrouwen dat hij soms te vroeg zijn krachten toont. Maar dat doe ik ook. Ik wil het er niet over hebben hoe sterk Van der Poel is, ik wil hem alleen proberen kloppen, net zoals Van Aert en Van Avermaet.”

