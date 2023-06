Mäder zette zich in voor de strijd tegen de klimaatopwarming: “Ook de volgende generaties moeten kunnen genieten van de gletsjers”

KIJK. Gino Mäder overleeft val in ravijn niet

Gino Mäder was een jongeman met het hart op de juiste plaats. Als profwielrenner kon hij zijn passie voor de fiets koppelen aan zijn passie voor de natuur. Geboren in Flawil, in het Zwitserse kanton Sankt Gallen, was Mäder een kind van de natuur.

“Als kind had ik het geluk om van dichtbij de schoonheid van gletsjers te kunnen bewonderen”, zei Mäder vorig jaar nog in een interview voor de start van de Vuelta. “Gletsjers worden in Zwitserland ‘het eeuwige ijs’ genoemd, maar dat ijs is helaas aan het smelten. Niets is voor eeuwig als je weet dat er in de wereld op jaarbasis zo’n 300 miljard ton aan ijs wegsmelt. Ik hoop dat nog vele generaties kinderen na mij zullen kunnen genieten van de schoonheid van gletsjers.” En daarom stak Mäder ook actief de handen uit de mouwen voor het goede doel. Zo schonk hij vorig seizoen één Zwitserse Frank (1,02 euro) per renner die hij achter zich kon houden.

“En dat aan een organisatie die zich inzet voor betere ecologische omstandigheden. Dat is mijn manier om mijn steentje bij te dragen aan de strijd tegen de klimaatopwarming. Wij beoefenen onze sport in de natuur, dan moeten we er ook voor zorgen dat we de natuur onderhouden. Ik wil graag iets teruggeven aan de natuur en dat kan ik op dit moment het best doen door centen te geven.”

Met een mooie 20ste plaats in de Vuelta die Remco Evenepoel vorig jaar won en onder meer ook een knappe 2de plaats in de Ronde van Romandië haalde Gino Mäder meer dan 5.000 euro op voor het goede ecologische doel. Een teller die jammer genoeg voor altijd op dat bedrag zal blijven staan.

