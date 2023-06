Mäder gereanimeerd na diepe val in ravijn, Evenepoel misnoegd: “Zo’n steile beklimming afdalen in volle finale, daar mag over nagedacht worden”

Bahrain-Victorious-renner Gino Mäder (26) is vandaag gereanimeerd na een val tijdens de koninginnenetappe van de Ronde van Zwitserland. De Zwitser miste in de afdaling van de Albulapas een bocht en viel aan hoge snelheid meters diep het ravijn in. Ook Magnus Sheffield (21) kwam ten val, maar bij de Amerikaan van Ineos Grenadiers lijkt de schade mee te vallen. Remco Evenepoel zag Sheffield crashen en stelde zich vragen over het parcours. “Zo’n steile beklimming afdalen in volle finale, daar mag over nagedacht worden.”

De scherprechter in de finale van de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland was de lastige Albulapas. De aankomst lag evenwel niet op de top, maar wel in La Punt na een afdaling van tien kilometer. Op televisiebeelden was te zien hoe koploper Juan Ayuso bergaf snelheden tot boven 100 kilometer per uur haalde.

Ayuso raakte heelhuids beneden en won de etappe, maar achter hem ging het wel mis. Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) en Gino Mäder (Bahrain-Victorious) gingen in een bocht aan hoge snelheid over de vangrail en vielen meters diep het ravijn in. Volgens een persbericht van de organisatie lag Mäder bewegingloos in een plas water. De Zwitser moest zelfs gereanimeerd worden, waarna hij met een helikopter werd overgebracht naar het ziekenhuis. De precieze ernst van zijn blessures is nog niet duidelijk.

Sheffield was wel bij bewustzijn en lijkt er van af te komen met kneuzingen en een hersenschudding. Volgens Zac Williams, een fotograaf ter plekke, stapte de jonge Amerikaan met wat hulp zelf weer naar boven. Dat wordt bevestigd op onderstaande beelden. Williams vertelde dat het duo maar liefst tien meter naar beneden is gevallen.

Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het ongeval.

Remco Evenepoel zag de crash van Sheffield met eigen ogen gebeuren. “Hij miste een bocht en vloog het ravijn in", aldus de wereldkampioen. “Het is jammer dat we in volle finale zo'n steile beklimming moeten afdalen. Daar mag wel eens over nagedacht worden. Het lijkt wel alsof er altijd iets moet gebeuren alvorens men beseft dat het onverantwoord is. Aankomen op de top was ook mooi geweest, maar er moest blijkbaar nog wat spektakel bij.”

“Ik hoop dat de finale van vandaag stof tot nadenken geeft aan organisatoren én onszelf, de renners", voegde hij daar op Instagram nog aan toe. “Het was perfect mogelijk om bergop te finishen, het was geen juiste beslissing om de aankomst na deze gevaarlijke afdaling te leggen. Als renners moeten we ook denken aan de risico’s die we nemen. Mijn gedachten en kracht gaan uit naar Magnus en Gino.”

