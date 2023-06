Mäder en Sheffield belanden in ravijn, Evenepoel misnoegd: “Zo’n steile beklimming afdalen in volle finale, daar mag over nagedacht worden”

Chaos in de finale van de koninginnenrit in Zwitserland. Gino Mäder (Bahrain-Victorious) en Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) kwamen zwaar ten val in de afdaling van de Albulapas. Beide renners haalden de finish niet, Mäder werd zelfs afgevoerd met een helikopter. Hun toestand is onduidelijk. Remco Evenepoel zag Sheffield crashen en stelt zich vragen over het parcours. “Zo’n steile beklimming afdalen in volle finale, daar mag over nagedacht worden.”

De scherprechter in de finale van de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland was de lastige Albulapas. De aankomst lag evenwel niet op de top, maar wel in La Punt na een afdaling van tien kilometer. Op televisiebeelden was te zien hoe koploper Juan Ayuso bergaf snelheden tot boven 100 kilometer per uur haalde.

Ayuso raakte heelhuids beneden en won de etappe, maar achter hem ging het wel mis. Eerst werd er melding gemaakt van een valpartij van Magnus Sheffield. Een crash die Remco Evenepoel zag gebeuren. “Hij miste een bocht en vloog het ravijn in", aldus de wereldkampioen. “Het is jammer dat we in volle finale zo'n steile beklimming moeten afdalen. Daar mag wel eens over nagedacht worden. Het lijkt wel alsof er altijd iets moet gebeuren alvorens men beseft dat het onverantwoord is. Aankomen op de top was ook mooi geweest, maar er moest blijkbaar nog wat spektakel bij.”

Mattias Skjelmose zat op het moment van de val zelfs in het wiel van Sheffield. “Hij had in een bocht te veel snelheid en probeerde te corrigeren, maar hij belandde in het gravel. Zijn voorwiel blokkeerde en hij vloog over zijn stuur. Gelukkig viel hij op het asfalt. Het had veel erger kunnen zijn.”

“Ik vind het jammer voor de renners die gevallen zijn, maar voor mij maakt het deel uit van de koers", vond de Deen van Trek-Segafredo. “We moesten snel gaan om Bilbao in te halen en hebben dus risico’s genomen. Elke afdaling is onveilig, we weten wat we doen.”

Naast Sheffield ging ook Gino Mäder in dezelfde afdaling zwaar onderuit. Volgens een fotograaf ter plekke is de Zwitser van Bahrain-Victorious twintig meter diep gevallen. Dertig minuten na het passeren van de bezemwagen lag Mäder nog steeds in de vallei, met medische hulp ter plaatse. Uiteindelijk werd hij met de helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis. Net als bij Sheffield is het nog onduidelijk hoe Mäder er aan toe is.

