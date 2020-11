Machtigste makelaar in het peloton opnieuw architect van spraakmakende transfer? “Vlasov wil ondanks lopend contract bij Astana naar Ineos”

WielrennenHet blijft voorlopig nog bij geruchten, maar er zou met de overgang van Aleksandr Vlasov van Astana naar Ineos Grenadiers een nieuwe spraakmakende wielertransfer in de maak zijn. Architect van dat alles: Guiseppe Acquadro: de machtigste rennersmakelaar in het peloton.

Het was La Gazzetta dello Sport die onlangs als eerste berichtte dat Aleksandr Vlasov ondanks een lopend contract tot eind 2021 bij Astana dicht bij een overstap naar Ineos Grenadiers zou staan. De Spaanse sportkrant El Mundo kwam vandaag dan weer met een update dat Vlasovs manager Guiseppe Acquadro er alles aan doet om zijn Russische poulain bij de Kazachse WorldTour-formatie weg te halen.

Een plus een is twee. Er beweegt in elk geval wat rond het 24-jarige talent uit Rusland. Vlasov reed tot voor dit seizoen bij Gazprom-Rusvélo, maar brak in 2020 helemaal door. De ranke Rus won de Mont Ventoux Dénivelé Challenge en de Ronde van Emilië. In de Ronde van Lombardije en de Tirreno-Adriatico eindigde hij ook bij de eerste vijf. Bij zijn debuut in een grote ronde werd hij vorige week ook elfde in de Vuelta.

U leest het, Vlasov kan na een verhakkeld 2020 serieus wat adelbrieven voorleggen. Bij Astana staat Miguel Angel Lopez op het punt te vertrekken en ook de toekomst van Alexey Lutsenko is nog altijd onzeker. Vlasov zou volgend seizoen dus een rij in de pikorde kunnen opschuiven en het kopmanschap kunnen opeisen in een grote ronde. Ware er niet de plots interesse van Ineos Grenadiers.

Volledig scherm © Photo News

Contractbreuk

De Britse WorldTour-formatie heeft er een handje van weg om jonge renners met talent in het werk voor kleine en grote wielerronden snel te gaan wegplukken bij de concurrentie. Zo maken Laurens De Plus (Jumbo-Visma) en Daniel Felipe Martinez (EF Pro Cycling) deze winter de overstap naar de ploeg van manager Dave Brailsford. Ook Tom Pidcock versterkt voor 2021 te gelederen.

Nu is enig personeelsverloop niet vreemd in een wereld waar contracten meestal maar voor één of twee jaar worden afgesloten. Anders wordt het wanneer bestaande verbintenissen worden verbroken om bij een andere ploeg aan de slag te kunnen gaan. Wout van Aert deed het in het najaar van 2018 bij Véranda’s Willems-Crelan. Aleksandr Vlasov zou nu bereid zijn om hetzelfde te doen.

Waar het bij Van Aert nog ging om een dispuut met het management van zijn vorige team en hij de facto enkele maanden zonder ploeg zat in de winter van 2018-2019, zou het bij Vlasov de bedoeling zijn om zijn contract bij Astana eenzijdig te verbreken om daarna begin 2021 aan de slag te kunnen bij Ineos. Niet de gangbare praktijk in de wielrennerij, al is Vlasovs manager Guiseppe Acquadro niet aan zijn proefstuk toe.

Volledig scherm Daniel Felipe Martinez rijdt volgend seizoen ook voor Ineos Grenadiers. © Pool via REUTERS

Wielermakelaar

In de voetbalwereld is de macht van makelaars als Mino Raiola of - dichter bij huis - Mogi Bayat al langer een factor om rekening mee te houden, maar in de wielersport zijn persoonlijke managers een recenter fenomeen. Aan Belgische zijde zijn de belangrijkste namen Dries Smets, Jef Van den Bosch en Billy Reynders. In het buitenland klinken de namen van Andrew McQuaid en Ken Sommer het luidst.

De machtigste van alle wielermakelaars is evenwel een 53-jarige Italiaan die vijftien jaar geleden nog pizza’s en ijsjes verkocht in een familierestaurant in Piëmonte. Guiseppe Acquadro had ooit zelf aspiraties als wielrenner, maar moest op zijn vijftiende kiezen tussen de wielersport en een zeker inkomen als fabrieksarbeider. De man koos voor het laatste, maar bleef het wielrennen wel op de voet volgen.

Acquadro onderhield vooral goeie contacten met Matteo Carrara. De renner van De Nardi Colpack vroeg Acquadro in 2003 om hem te vertegenwoordigen en zo kwam van het een het ander. Acquadro richtte zich op jonge renners en ontdekte zo met de piepjonge Rigoberto Uran een eerste grote vis. Mond-aan-mond-reclame deed de rest. Vijftien jaar later heeft Acquadro een dertigtal WorldTour-renners in z’n portefeuille.

Als iemand ooit vraagt wat Egan Bernal, Richard Carapaz, Michal Kwiatkowski, Nairo Quintana, Andrey Amador, Ivan Sosa en Aleksandr Vlasov gemeen hebben, dan luidt het antwoord simpelweg: Guiseppe Acquadro. Het Colombiaanse cliënteel is geen verrassing. Acquadro spreekt naar verluidt vloeiend Spaans. Verder heeft de Italiaan zich in Monaco gevestigd om bij veel van z’n renners in de buurt te zijn.

Volledig scherm Guiseppe Acquadro. © Marca

Carapaz

Opvallend is dat Acquadro vooral jonge talenten aan de haak slaat die later uitgroeien tot wereldtoppers. Zo is hij vaak te zien bij beloften- en juniorenwedstrijden. Tot voor kort was Acquadro vooral gelieerd aan Team Movistar. Als manager van Quintana, Amador en de broers Izagirre had de Italiaan meerdere renners bij de Spaanse WorldTour-ploeg onder dak. Al is dat ondertussen veranderd.

De breuk tussen Acquadro en Movistar kwam er met de Giro-winst van Richard Carapaz. De Ecuadoraan liet zijn ploeg bij monde van zijn makelaar weten niet tevreden te zijn met z’n loon en open te staan voor een verhuis naar het geïnteresseerde Ineos. Toen Movistar-manager Unzué zijn veto stelde, ging het hek van de dam. Acquadro liet Carapaz zonder medeweten van zijn ploeg starten in een Nederlandse criterium.

Movistar rekende op de Ecuadoraan om het kopmanschap in de Vuelta te dragen, maar door een val in het criterium kon Carapaz niet deelnemen. Enkele weken later werd duidelijk dat Carapaz ondanks een lopend contract de overstap naar Ineos zou maken. Het verklaart waarom Movistar vorige week één jaar na datum zo gul meehielp met Primoz Roglic om Carapaz binnen schot te houden in de strijd om de eindzege in de Vuelta.

Volledig scherm Richard Carapaz. © AFP

Dubbele contracten

De vraag is of Carapaz in de herfst van vorig jaar écht geblesseerd was. En of Acquadro het spel daadwerkelijk zo hard speelde om zijn cliënt bij Ineos te krijgen. Feit is dat ook Nairo Quintana niet meer bij Movistar rijdt en dat Acquadro zijn kunstje nog eens fijntjes over deed met Andrey Amador. De Costa Ricaan had volgens Movistar ook een contract voor 2020, maar na een procedure bij de UCI mocht Amador dit jaar dan toch voor Ineos uitkomen.

Hetzelfde gebeurde eigenlijk ook al eerder met Egan Bernal en Ivan Sosa. Die eerste verliet onder impuls van Acquadro eind 2017, na twee van de vier jaar die hij op zijn contract had staan, het Androni Giocattoli-Sidermec van Gianni Savio. Het toenmalige Team Sky hoestte toen wel 350.000 euro op om het contract van Bernal af te kopen, een gangbare oplossing waarin alle partijen zich konden vinden.

Anders was het bij Ivan Sosa. Hij liet volgens verschillende berichten een getekend contract liggen bij Trek-Segafredo om daarna toch naar Ineos te trekken. En wat dan gedacht van David De la Cruz? Kenny Elissonde moest vorig jaar in laatste instantie weer inpakken net voor de start van de Vuelta omdat Ineos De la Cruz wou opstellen. Naar verluidt op aangeven van Acquadro om De la Cruz (einde contract) in de kijker te laten rijden.

De La Cruz koerst ondertussen voor UAE-Team Emirates. Waar de toekomst van Vlasov ligt, hebben we voorlopig het raden naar.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm Vlasov. © Photo News