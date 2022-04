Maatregelen blijven uit: ook in 2022 zijn de gebroken sleutelbenen en polsen in de koers niet te tellen

Wielrennen Laurens De Plus, de Belg bij ploeg van het moment Ineos Grenadiers: “Onze sfeer is zoals die van Quick.Step vijf jaar geleden”

Scoort Ineos Grenadiers na de Amstel, Brabantse Pijl en Parijs-Roubaix in Hoei een vier op een rij? Laurens De Plus (26) ziet het graag gebeuren. Een interview met de Ninovieter over de ‘winning mood’ van zijn ploeg en de eigen relance. “Dylan van Baarle stuurde zondagochtend: ‘Tot vanavond om mijn podium in Roubaix te vieren, maatje.’”

20 april