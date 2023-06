Maakte bandenkeuze het verschil? Waarom Van Aert op kletsnat BK voor gewone banden koos: “Hij voelde zich comfortabel tijdens verkenning”

“Geklopt door iemand die beter was”: Ayuso verrast Evenepoel en Van Aert in slottijd­rit, Skjelmose trekt eindzege over de streep in Zwitser­land

Geen Belgische dubbelslag in de Ronde van Zwitserland. In de afsluitende tijdrit verbaasde Juan Ayuso vriend en vijand door 8 seconden sneller te rijden over 25,7 kilometer dan Remco Evenepoel. Wout van Aert werd vijfde, Mattias Skjelmose stelde met een derde plaats zijn eindzege veilig.