Maakt Remco Evenepoel volgende week rentree? Ronde van Zwitserland lonkt naar de wereldkampioen en vice versa

De Ronde van Zwitserland (11/6 - 18/6) maakte woensdag zijn eerste deelnemers bekend: Wout van Aert, Tom Pidcock, Biniam Girmay, Romain Bardet, Juan Ayuso, Jakob Fuglsang en de betere Zwitsers Stefan Küng, Stefan Bissegger, Gino Mäder, Marc Hirschi en Mauro Schmid.

Die laatste is een ploegmaat van Remco Evenepoel. De wereldkampioen van Soudal Quick-Step is momenteel aan het trainen in de Ardennen om te testen hoe met zijn conditie is na de rustpauze en zijn covid-infectie in de Giro. De Dauphiné (4/6 - 11/6) komt te vroeg. Zijn ploeg rekent daar op Julian Alaphilippe en zes anderen. De Ronde van België (14/6 - 18/6) was een optie, zeker omdat vader Patrick de slotrit uittekende, maar volgens onze informatie zal Evenepoel daar niet rijden.

Blijft over? De Ronde van Zwitserland. Toen Evenepoel vorige week voorzichtig nieuwe plannen begon te maken, droeg Zwitserland al zijn voorkeur weg. Hij reed er vorig jaar al, waar hij de slottijdrit won en elfde eindigde in het eindklassement. De Ronde van Zwitserland bevat dit jaar twee tijdritten en daar heeft Evenepoel wel oren naar in functie van het BK tijdrijden eind juni en zeker ook de WK tijdrit in augustus.

Zijn ploeg en omgeving bevestigen (nog) niet dat Evenepoel in Zwitserland zal rijden. Net als de organisator. “Ik zou de wereldkampioen graag aan de start hebben, maar voorlopig hebben we nog geen groen licht gekregen van zijn ploeg. Als Remco nog wil komen, maken we zeker plaats", laat wedstrijddirecteur David Loosli aan onze redactie weten.

Kanttekening. Op de vooravond van de Ronde van Zwitserland wordt een ploegenpresentatie georganiseerd. Loosli: “Elke deelnemer wordt geacht daar aanwezig te zijn.” Diezelfde zaterdag is er in Schepdaal echter de REV Ride, een fietsevent voor zijn fans, waar de wereldkampioen ook aanwezig zal zijn. Staat dat zijn deelname in Zwitserland in de weg? “In het verleden zijn er nog renners de dag van de start ingevlogen door ziekte of valpartij van een ploegmaat”, houdt Loosli ook die deur open.

