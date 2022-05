Maakt de mogelijke komst van Merlier een einde aan het huwelijk tussen Lefevere en Cavendish?

Giro Baart de Etna een verrassing na transfer van Hongarije naar Sicilië? “Vroege reisdag is nooit een pretje”

Uitbarstingsgevaar: het peloton trekt in de vierde rit van de Giro naar de Etna. Op de flanken van de vulkaan in Sicilië staat de roze trui op het spel. Of verrast Mathieu van der Poel na een dagje reizen?

10 mei