Luitenants van Evenepoel tonen dat ze klaar zijn voor Luik-Bastenaken-Luik (én de Giro): “Zondag gaan we vol voor winst met Remco”

Attentie, attentie. Bericht voor passagier Evenepoel, Remco, op de berg daar in Tenerife: ‘Uw luitenants zijn klaar voor de vlucht’. Speels en dartel, gedroegen ze zich in de Waalse Pijl. Zondag is het Luik-Bastenaken-Luik . “En gaan we met onze ‘superkopman’ vol voor de zege.” U dus, mijnheer Evenepoel.

Italiaans vuistje, een welgemeende ‘thank you’. Eerste werk van Samuele Battistella, boven op de Muur van Hoei: snel even langs Louis Vervaeke. Op de voorlaatste beklimming had de beloftenwereldkampioen van Harrogate 2019 onze landgenoot als ‘partner in crime’ gevonden in een gedurfd offensiefje. “UAE had geen numeriek overschot meer. Dus dacht ik: ik volg Samuele. Prima ‘move’ van hem.” Een inspanning die Vervaeke op de Côte de Cherave zelfs nog heel even doortrok. Solo, tot zijn grote verbazing. “Mijn hoop op steun lag bij Sören Kragh Andersen, laatste overlever van de vroege vlucht. Ik was een beetje verrast dat ik hem kwijt was.” Het reduceerde de kans op slagen tot quasi nihil. “Zeker omdat de wind langs de boorden van de Maas strak in het nadeel blies en de benen afsneed. ‘Oei’, wist ik, met amper een seconde of vijftien à twintig voorsprong. ‘Dit wordt lastig’.” Op 800 meter van de streep, toen de weg al akelig opliep, verdween Vervaeke in de klauwen van Pogacar en co. “Jammer. Maar het was de poging waard.”

KIJK. Louis Vervaeke: “Jammer dat niet meer ploegen hetzelfde idee hadden”

Dat was het absoluut. Vervaeke begreep het niet, zei hij. “Van de 25 ploegen die in Herve aan de start verschenen, zijn er toch minstens achttien, negentien die zich bij voorbaat kansloos weten als ze in groep aan de voet van de Muur opdagen? Waarom anticiperen die niet? Wij hadden het plan om de wedstrijd hard te maken. Maar daar stonden we duidelijk alleen mee. Al de rest wachtte, wachtte, wachtte...” Tot het onvermijdelijke vonnis zich voltrok. En de man met de hakbijl, genaamd Tadej Pogacar, genadeloos toesloeg. “Tuurlijk geloofde ik erin. Battistella werkte meteen vol mee, chapeau. Maar enkele pionnen meer vooraan had een verschil kunnen maken. Stel dat we met een seconde of twintig meer aan de Muur waren begonnen: het had onze kans op succes zeker verhoogd. Soit. De conditie is goed. Het feit dat ik me na een zwaar trainingsblok op hoogtestage in Tenerife nog redelijk fris voelde, deed me dat al beseffen. Nu krijg ik daar ook de bevestiging van in competitie.”

Hij niet alleen. Ook de andere jongens die er zondag, in Luik-Bastenaken-Luik, en aansluitend ook in de Giro moeten staan in dienst van Remco Evenepoel, toonden tekenen van fysieke paraatheid. Pieter Serry probeerde het even. Vervaeke (lacht): “Niet meteen het plan, op dát moment al. Maar bon, het paste wel in onze offensieve intenties.” En op de sklotklim leek er nog wel wat op de benen te zitten van Mauro Schmid (16de) en Ilan Van Wilder (14de). “Het was goed, ja”, vond die laatste. “Ik ben zeker tevreden met mijn algemene gevoel en mijn sterke finale. Om beter te doen op zo’n aankomst heb ik meer wedstrijdritme nodig. En specifieke training. Drie minuten ‘all out’, dat zijn inspanningen die ik de voorbije tijd op Tenerife niet meer heb gedaan. Het was goed om hier te starten. Er zijn er die totaal geen last hebben als ze terugkeren van hoogte, maar ik wel. Mijn punch zat wat geblokkeerd, er stak een limiet op. Maar na vandaag zal hij wel volledig zijn losgekomen.”

KIJK. Ilan Van Wilder: “Remco is zeker goed, we zijn er klaar voor”

Ook Vervaeke was ervan overtuigd dat de Waalse Pijl hem deugd zal hebben gedaan. Voor ‘La Doyenne’, maar vooral voor de Giro. “Waarmee ik stiekem toch al iets meer mee in mijn hoofd zit. Dit soort koersen leveren nog wel wat procentjes extra op, denk ik.” Bleef de vraag: hoe vergaat het de kopman inmiddels? Correctie: “superkopman”, zoals Vervaeke hem omschreef. “Goed, zeker? Uitstekende stage gehad. In vorm, net als iedereen. Maar euh... (lacht) Is Remco niet altijd in vorm?” A la bonheur, dan maar. Het zal nodig zijn om in Luik-Bastenaken-Luik de handschoen op te nemen tegen een tot nader order nog steeds oppermachtige Pogacar. “We zijn op z’n minst klaar om dat te doen”, drukte Vervaeke het voorzichtig uit. Van Wilder klonk iets explicieter. “Zondag zijn er geen geheimen: we gaan vol voor winst met Remco.”

KIJK. Pogacar kijkt al uit naar Luik: “Hopelijk komt Remco niet té goed van zijn berg”