Lotto-Soudal krijgt eerste vrouwelijke ploegleider: “Ze was veruit de sterkste kandidaat”

WielrennenLotto-Soudal krijgt volgend jaar een vrouwelijke ploegleider. Dat hoeft anno 2021 niet speciaal te zijn, maar in het wielrennen is het dat wel. Pridham: “Ik ben niet bang, ik ben klaar om een positieve bijdrage te leveren aan de toekomst van de ploeg. Ik ga me inzetten om van Lotto-Soudal een spannender team te maken.”

Het is iets wat je ziet in veel mannensporten: ook de omkadering bestaat vooral uit mannen. Er beweegt wel iets in het wielrennen, maar het gaat traag. Van een vrouwelijke verzorger of pr-verantwoordelijke kijkt niemand nog op, maar het is pas sinds dit jaar dat ook in de ‘hogere’ functies vrouwen opduiken. Yana Seel, een Belgische met Russische roots, zorgde voor een primeur als eerste vrouwelijke manager, bij Astana. De eer van eerste vrouwelijke sportdirecteur op WorldTourniveau ging naar de Britse Cherie Pridham. Zij was vijftien jaar renster, vooral als knecht, en werkte daarna als ploegleider en manager bij een Brits opleidingsteam. In januari kreeg ze dan de kans om achter het stuur te kruipen in de volgwagen bij Israël Start-Up Nation en nu verhuist ze dus naar Lotto-Soudal.

“Ik had al met vijf andere kandidaten gesproken toen enkele renners de suggestie deden voor Cherie”, vertelt John Lelangue, manager bij de Belgische ploeg. “Na ons eerste gesprek was ik meteen overtuigd. Ze was veruit de beste kandidaat. Ze is een meerwaarde voor de dynamiek van het team. Ze is sterk in organiseren en kan goed werken met renners en staf. Of je nu man of vrouw bent, maakt helemaal niets uit om deze job uit te voeren. Cherie is eerst en vooral een sportdirecteur, geen vrouwelijke sportdirecteur. Zij is precies de persoon die we nodig hebben.”

Volledig scherm John Lelangue. © BELGA

Sep Vanmarcke werkte dit jaar al samen met Pridham bij Israël. Hij had alleen maar goeie ervaringen. “Ik heb niet heel veel koersen met haar gedaan, maar ik vond haar heel capabel”, zegt hij. “Ze heeft een goed zicht op de koers en de mensen in de ploeg.”

Vooraf had Vanmarcke er nooit bij stilgestaan waarom er zo veel mannelijke ploegleiders in het vrouwenpeloton zijn, maar geen vrouwen in het mannenpeloton. Nu blijkt dat laatste even natuurlijk te zijn. Vanmarcke: “Het voelde zeker niet vreemd dat ze een vrouwelijke ploegleider is. Ze is gewoon goed in wat ze doet.”

Pridham zelf zegt dat ze niet per se op zoek was naar een Belgische ploeg, maar toen het voorstel kwam, was ze meteen gecharmeerd. “Ik heb vaak in België gekoerst en ik weet hoeveel wielrennen betekent voor de Belgen”, zegt ze. “Ik ben niet bang, ik ben klaar om een positieve bijdrage te leveren aan de toekomst van de ploeg. Ik ga me inzetten om van Lotto-Soudal een spannender team te maken. Als ik wat kleine accenten, wat meer moderne zaken in de organisatie kan krijgen, zal dat al een groot verschil maken.”

Sfeer en beleving vindt ze ook belangrijk. “We zullen plezier maken, maar we moeten tegelijk een oorlogsmentaliteit tonen. We kunnen het gevecht ook winnen.”

Volledig scherm Cherie Pridham. © Lotto Soudal