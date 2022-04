Lotto-Soudal-CEO John Lelangue: “Gilbert vroeg zelf om in Roubaix te starten”

“Ik heb nog steeds last van de luchtwegen, maar start zondag in Parijs-Roubaix. Er is weinig andere keuze. Er is veel druk binnen de ploeg om te koersen. Wellens moest meteen na de Brabantse Pijl naar Frankrijk om daar te koersen. Er is veel stress rond de punten om in de WorldTour te blijven. Er is geen visie meer op lange termijn. We leven bijna van dag tot dag”, aldus Gilbert donderdag op de persconferentie van Lotto-Soudal.

CEO John Lelangue heeft Philippe Gilbert nadien nog niet live gesproken. Hij heeft meetings in Parijs, waar hij schrok toen hij las wat Gilbert te vertellen had: “Er is totaal geen druk op Phil. Als hij ziek is en niet wil starten, moet hij zeker niet starten”, zegt Lelangue. “Ik heb zondag met gesproken met Phil na de Amstel, waar hij zich niet top voelde. Hij heeft toen zelf gevraagd om Parijs-Roubaix te mogen rijden, ook al stond dat normaal niet op zijn planning. De ploegdokter gaf groen licht en op zijn 39ste denk ik dat Phil voldoende ervaring telt om in te schatten of hij klaar is om te koersen of niet. Hij zegt van wel en wij gaan daar in mee. Voor punten te nemen is dat niet, want laat ons eerlijk zijn: veel punten zal hij met dit vormpeil niet kunnen pakken.”

Volledig scherm Philippe Gilbert. © Photo News

Strijd om behoud

Dat Gilbert zegt te moeten opdraven voor de stress van de punten, wuift Lelangue dus weg: “Enkel de punten van de beste tien scorende renners komen in aanmerking voor de strijd om behoud in de WorldTour. We rekenen niet op Phil om veel punten te scoren. We hebben hem nodig voor zijn ervaring en visie in de wedstrijden.”

Feit is wel dat Lotto-Soudal nog steeds bijna duizend punten moet goedmaken op Cofidis en ook Israël - Premier Tech moet inhalen om safe te zijn. “We zullen er alles aan doen om in de WorldTour te blijven, maar we koersen in de eerste plaats om te winnen en niet voor de punten. Als we enkel zouden focussen op punten, waren we de voorbije week wel in gegaan op de uitnodigingen van Parijs-Camembert en de Ronde van Sicilië. Andere ploegen die strijden voor het behoud, rijden veel meer koersen dan wij, maar voor ons staat de gezondheid en frisheid van de renners voorop”, aldus Lelangue.

Volledig scherm John Lelangue. © BELGA

