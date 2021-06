Lotto Soudal beloont Van Moer met contractverlenging tot eind 2023

De 23-jarige Van Moer maakte afgelopen week nog indruk in het Critérium du Dauphiné, met winst in de eerste rit. In juni 2019 werd hij profrenner nadat hij eerder klaargestoomd werd in het Lotto Soudal-beloftenteam.

"Ik kreeg een mooi aanbod en hoefde, ondanks de interesse van andere ploegen, niet lang na te denken", reageert Van Moer. "Ik voel me hier echt goed, heb een uitstekende band met werkelijk al mijn ploegmaten en ook met het personeel van het team. Ik kom gewoonweg graag naar de koers met deze groep. Misschien belangrijker nog is dat ik hier de kans krijg me te ontwikkelen tot een toprenner. Ik kan nog wat aftasten waar mijn beste mogelijkheden liggen. In kleinere etappewedstrijden? Of in de klassiekers? Volgend jaar al wil ik in de semiklassiekers mee doen voor de overwinning. Ik ben echt wel ambitieus.”