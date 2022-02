Lotto-ploeg vindt met Dstny nieuwe sponsor

Zoals bekend zet Soudal op het einde van dit jaar een punt achter de sponsoring van wielerploeg Lotto. Die heeft negen jaar geduurd. Dat nieuws raakte vorig jaar in de Tour bekend.

De Nationale Loterij zet haar sponsoring verder. Ze ging ook op zoek naar een vervanger voor Soudal. De Loterij voerde gesprekken met Deceuninck. Dat is de ex-sponsor van de wielerploeg van Patrick Lefevere. Deceuninck zei neen en koos voor een sponsoring van wielerploeg Alpecin-Fenix, dat is de ploeg van Mathieu van der Poel.

Er waren ook gesprekken met Premier Tech, een Canadese onderneming die tot eind vorig jaar wielerploeg Astana sponsorde. Premier Tech opteerde voor een samenwerking met WorldTour-team Israël.

Destiny

En nu is er toch een sponsoringovereenkomst gevonden met Dstny, een jonge onderneming uit Zaventem die gespecialiseerd is in communicatietechnologie. “We zijn dan ook heel fier om de nieuwe co-titelsponsor te zijn van het Belgische UCI WorldTour-team Lotto-Dstny”, zegt Dstny-CEO Daan De Wever. “We hopen om het team vanuit onze vergelijkbare startpositie als ‘challenger’ te kunnen inspireren om strategisch-creatief en ‘out of the box’ te denken en te handelen.”

Ploegleider John Lelangue is alvast opgetogen met de nieuwe sponsor: “We zijn heel blij met Dstny’s enthousiasme en sterke engagement om de komende twee jaar deel uit te maken onze ploeg. Onze ploeg gaat voor ritzeges in de Tour de France en winst in grote klassiekers. Dit jaar en in de toekomst. Het opleiden van jong talent, bij de mannen en vrouwen, zit in ons DNA. Daarom investeren we naast ons WorldTeam ook in onze opleidings- en vrouwenploeg.”

Beloftevolle Onderneming van het Jaar

Dstny is een cloudtelecombedrijf dat “ondernemingen tegen lagere kosten efficiënter laat communiceren”. Niet meer via de klassieke telefooncentrales dus, wel via de cloudtechnologie. Het bedrijf werd in 2008 opgericht door de broers Daan (40) - inmiddels de CEO van het bedrijf - en Samuel De Wever (35).

Dstny werd in 2015 gelauwerd als Beloftevolle Onderneming van het Jaar en is na enkele buitenlandse overnames inmiddels het grootste cloudtelecombedrijf van Europa. Er zijn ruim 600 werknemers tewerkgesteld in zes verschillende landen. Destiny heeft 2,3 miljoen gebruikers en behaalde in 2021 een omzet van 190 miljoen euro. Onder andere Standaard Boekhandel, Interparking, McDonald’s, Decathlon en Airbus zijn klant.

Het is niet bekend welk bedrag met de sponsoringdeal is gemoeid. Met de inbreng van de Nationale Loterij en van Soudal beschikt het Belgische WorldTour-team over een budget van zeventien miljoen euro.

Volledig scherm Lotto Soudal-manager John Lelangue. © BELGA

Ben jij de grootste wielerkenner van het land? Speel mee met de Gouden Klassiekers en maak kans op 5.000 euro en talloze prijzen.

Speel mee met de Gouden Klassiekers Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.